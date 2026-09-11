Dinții de lapte pot afecta dinții permanenți. Când este necesar să mergem cu copilul la stomatolog sau ortodont

Ortodonția interceptivă urmărește ghidarea dezvoltării structurilor osoase în perioada în care acestea sunt încă în creștere. Foto: Getty Images

Ortodonția interceptivă poate avea un rol important în corectarea problemelor dentomaxilare încă din perioada de creștere a copilului. Intervenția timpurie îi permite medicului ortodont să urmărească dezvoltarea maxilarelor, să corecteze anumite dezechilibre și să creeze condițiile necesare pentru erupția corectă a dinților permanenți.

Spre deosebire de tratamentul ortodontic început mai târziu, când accentul este pus în principal pe alinierea dinților, ortodonția interceptivă urmărește și ghidarea dezvoltării structurilor osoase în perioada în care acestea sunt încă în creștere.

Medicul ortodont Sorana Tecuceanu a fost prezentă la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN și a explicat când ar trebui părinții să îi ducă pe cei mici la stomatolog sau la ortodont și care sunt semnele care pot indica existența unei probleme.

Când ar trebui să aibă loc primul consult la ortodont

„Din punctul meu de vedere, este esențial să mergem la stomatolog și la pedodont, care este stomatologia care se ocupă de copii, și, bineînțeles, și la ortodont. Undeva începând cu vârsta de 6-7 ani, poate chiar mai devreme, dacă părinții observă anumite probleme, chiar dacă li se par nesemnificative.

Mai bine mergi și ești sigur că se intervine din timp decât să amâni o problemă care, în timp, poate deveni mai gravă”, spune medicul.

Ce semne pot observa părinții acasă

Nu toate problemele ortodontice sunt ușor de identificat de către părinți. Totuși, există anumite semne care ar trebui să îi determine să ceară o evaluare de specialitate.

„Sunt anumite semne pe care părinții le pot observa sau nu. De aceea este bine, oricum, să meargă la stomatolog sau la ortodont. Dar ce observă de obicei părinții sunt dinții înghesuiți sau, în momentul în care închid copiii gura, mandibula, partea de jos, deviază, asimetrie, o mușcătură inversă sau anumite obiceiuri vicioase care persistă poate mai mult peste vârsta de 2 ani și atunci părinții ar trebui să ceară o opinie.

Pot exista probleme și la pacienții care au dinții drepți”, explică Sorana Tecuceanu.

De ce sunt importanți dinții de lapte

Dinții temporari nu trebuie neglijați doar pentru că, în mod natural, urmează să fie înlocuiți de cei permanenți. Cariile netratate și pierderea prematură a unui dinte de lapte pot influența dezvoltarea dentiției permanente.

„Cu siguranță afectează sănătatea dentară și este foarte important ca dinții de lapte să fie tratați la fel ca dinții permanenți. Trebuie tratate cariile, prevenția este foarte importantă. Igiena orală este foarte importantă și, da, într-adevăr, pierderea precoce a unui dinte de lapte afectează erupția dinților permanenți și un caz care poate, la 6-7 ani, este foarte ușor, devine complicat la 14 sau la 20 de ani”, spune medicul.

De ce nu este bine să așteptăm schimbarea tuturor dinților

Ideea că dinții de lapte nu trebuie tratați pentru că oricum vor cădea poate avea consecințe asupra sănătății orale a copilului. Medicul atrage atenția și asupra importanței formării unor obiceiuri corecte de igienă și de prevenție încă din copilărie.

„Din păcate, da, fac acest lucru, nu dau mare importanță acestor dinți de lapte, spun: «Nu-i nimic, oricum se vor pierde». În primul rând, se creează acest obicei al igienei dentare, educația copilului de a merge la medicul stomatolog preventiv, nu neapărat atunci când are o problemă.

Pierderea precoce a dinților de lapte afectează erupția dinților permanenți și îi poate afecta. Chiar dacă apar carii pe dinții de lapte, pot afecta dintele permanent înainte să erupă, iar dinții permanenți vor avea acea culoare maronie și se întreabă: «Oare de ce?». Asta este una dintre cauze”, explică ea.

O vizită la ortodont nu înseamnă automat că începe tratamentul

Unul dintre mesajele importante pentru părinți este că un consult ortodontic la vârsta de 6-7 ani nu înseamnă automat că micuțul va avea nevoie de aparat dentar sau de un tratament ortodontic.

„Ce aș vrea să le spun este că o vizită la stomatolog sau la ortodont nu înseamnă neapărat un tratament ortodontic, că trebuie să înceapă un tratament ortodontic. Este pur și simplu prevenție.

Nu toate cazurile necesită intervenție la 6-7 ani. Nu toate cazurile sunt complicate și este mult mai simplu să gestionezi un caz la un copil care este în creștere, dacă sunt probleme, decât mai târziu, unde clar devine mult mai complex”, este de părere medicul.

De când trebuie începută igiena dentară

Igiena orală trebuie începută încă de la apariția primilor dinți, iar părinții sunt cei care trebuie să îi ajute pe cei mici să își formeze rutina zilnică.

„Există acum toate variantele, adică noi recomandăm ca, de când erup primii dinți, părinții să-i curețe cu o compresă de tifon, după ce beau laptele. Și după aceea, de la vârsta de un an, când ei își coordoneze mișcările, există periuțe speciale pentru copii mici.

Nu trebuie neapărat pastă de dinți, dar există și pastă de dinți de la zero luni, care poate fi folosită fără niciun fel de problemă”, a concluzionat Sorana Tecuceanu.