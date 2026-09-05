Când ascund picioarele umflate o problemă medicală. Suplimentele naturale care ajută

Când simptomele persistă sau apar și alte manifestări, poate fi nevoie de un consult medical. Foto: Getty Images

Multe persoane își simt picioarele umflate și grele la finalul zilei. De cele mai multe ori, senzația apare din cauza insuficienței venoase, însă există și situații în care poate avea alte cauze.

Dacă am mers toată ziua și, la final, resimțim o senzație neplăcută la nivelul picioarelor, nu este neapărat un motiv de alarmă. În schimb, atunci când simptomele persistă sau apar și alte manifestări, poate fi nevoie de un consult medical.

Medicul Ruxandra Constantina a fost prezentă la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, unde a explicat ce pot ascunde picioarele grele și umflate.

„Există persoane, în special doamne, care prezintă aceste simptome vara, pentru că această căldură provoacă vasodilatație și accentuează staza venoasă, adică stagnarea sângelui la nivelul membrelor inferioare. Doamnele care stau mult timp în picioare, pe tocuri sau la birou, cu picioarele atârnând, doamne care nu se hidratează corespunzător pentru că există această impresie că nu bem apă pentru că ne vom umfla și mai mult. Este exact invers.

După aceea, sedentarismul favorizează picioare umflate. Tulburările hormonale din perioada premenstruală, de sarcină și chiar de la menopauză. Fumatul clar este un factor agravant. Asta ce ține de stilul de viață sau un stil de viață ce include o alimentație bogată în sare, în alimente aditivate, tip fast-food”, a explicat medicul.

Când picioarele umflate pot ascunde o problemă medicală

Nu toate cazurile de picioare grele și umflate sunt însă legate de temperaturile ridicate sau de stilul de viață.

„Ce ține de partea medicală, atunci picioarele rămân umflate nu numai vara, ci pe toată perioada anului și avem de-a face cu o insuficiență venoasă cronică, chiar cu apariția trombozei, cu apariția varicelor. De asemenea, picioarele umflate pot semnala afecțiuni cardiace, hepatice, renale”, a spus Ruxandra Constantina.

Medicul atrage atenția și asupra anumitor tratamente care pot favoriza apariția edemelor.

„Atenție și la terapiile hormonale. Și ele pot da picioare umflate, edeme, ca și o serie de medicamente, cum ar fi unele antihipertensive, blocantele de calciu, de exemplu. Și atunci trebuie mers imediat la doctor ca să ne schimbe tratamentul”, a precizat medicul.

Problema poate apărea și în cazul bărbaților, însă este mai frecvent întâlnită la femei.

„Și bărbații au această problemă, dar mai puțin. Sigur că și ei pot avea varice și insuficiență venoasă, dar în special doamnele au astfel de probleme”, a mai spus medicul.

Varicele nu sunt doar o problemă estetică

Aspectul venelor proeminente de pe picioare este uneori tratat ca o problemă strict estetică. Medicul spune însă că varicele trebuie investigate.

„Varicele nu sunt numai o problemă estetică. Sunt o problemă medicală pe care trebuie clar să o investigăm și să o tratăm la medicul specialist”, a adăugat Ruxandra Constantina.

Ce alte simptome pot apărea

Senzația de picioare grele și umflate poate fi însoțită și de alte simptome, care nu ar trebui ignorate dacă persistă.

„Pot să apară furnicături, amorțeli, parestezii, crampe musculare, pot să apară la un moment dat și tulburări la nivelul pielii.

Și atunci toate acestea, dacă persistă, nu sunt doar cauzate de temperaturile ridicate, mergem la un medic cardiolog sau un medic cu specialitatea cardiovasculară”, a atras atenția medicul.

Ce putem face dacă picioarele sunt umflate după o zi la birou

Dacă umflarea apare după ce am stat multe ore în picioare, am mers foarte mult, am stat într-o poziție incorectă la birou sau am consumat prea multă sare, primul pas este să eliminăm factorul care a favorizat apariția simptomelor.

„Dacă aceste picioare umflate, grele țin de stilul de viață, atunci în primul rând încercăm să eliminăm factorul cauzator, în special fumatul. Ne hidratăm! Apa cu lămâie, cu mentă, cu extract de rozmarin, sunt foarte, foarte bune.

După aceea încercăm să facem mișcări. Dacă stăm la birou, la fiecare oră ne ridicăm, facem câțiva pași sau facem acele rotiri de glezne, încercăm să mergem măcar 15-20 de minute în ritm alert.

Acasă, când ajungem, ne punem picioarele pe o pernă deasupra nivelului inimii. Evităm expunerea prelungită la soare dacă avem aceste probleme, evităm băile fierbinți”, a explicat medicul.

Ruxandra Constantina a vorbit și despre utilizarea unor produse pe bază de plante, atât pentru aplicare externă, cât și internă.

„Ar fi bine să folosim niște extracte naturale, intern și extern. Extern, niște geluri, creme cu extract de arnică, spânz, hamamelis, gălbenele, ce conțin uleiuri esențiale de mentă, de eucalipt, chiar și aloe vera.

Intern luăm extracte naturale, care în primul rând au efect diuretic. Elimină acest exces de apă, dar și de toxine și, în același timp, e foarte important să stabilizăm peretele venos, peretele vascular, să scădem permeabilitatea care permite această stază și extravazarea lichidului și atunci putem să folosim bioflavonoidele din citrice, din strugure, care conține și resveratrol, din lămâie, din coacăz negru.

Foarte bine studiate sunt plantele ginkgo biloba, extractul de viță de vie roșie și castanul, care diminuează staza și au și efect trombolitic, fibrinolitic.

La fel, extractul de natokinază este foarte bun și bromelaina din ananas”, a concluzionat medicul Ruxandra Constantina la Antena 3 CNN.