Tratamentul împotriva alergiei la ambrozie care chiar funcționează. Cel din anii trecuți poate fi ineficient

Tratamentul folosit în anii trecuți nu ar trebui reluat automat. Foto: Getty Images

Suntem în plin sezon al ambroziei, iar pentru persoanele alergice perioada aceasta poate însemna săptămâni întregi de simptome greu de controlat. Medicii atrag însă atenția că tratamentul folosit în anii trecuți nu ar trebui reluat automat. Alergia se poate agrava de la un an la altul, iar schema de tratament trebuie reevaluată în funcție de evoluția bolii.

Problema este una tot mai răspândită și îi afectează inclusiv pe copii. Alergologul Brândușa Petruțescu a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, cât de extinsă a devenit problema și de ce ambrozia reprezintă o amenințare importantă pentru sănătatea populației.

„Din păcate, problema ambroziei a devenit o problemă de sănătate națională, publică, afectând mai ales populația activă. Se estimează că între 5 și 10% din populația activă este sensibilizată la polenul de ambrozie și mai ales tinerii sunt afectați. Nu există, din păcate, limite de vârstă. Sunt și copilași de 1-2 ani care sunt afectați. Sensibilizarea poate să înceapă încă din viața intrauterină.

Bineînțeles că sunt și vârstnici. Am avut pacient la 65 de ani care brusc s-a sensibilizat la polenul de ambrozie și a dezvoltat simptome severe de alergie respiratorie”, spune ea.

Tratamentul trebuie revizuit în fiecare an

În aceste condiții, una dintre întrebările frecvente ale pacienților este dacă pot continua, de la un an la altul, același tratament, fără o nouă evaluare medicală.

„Sunt pacienți care încearcă tot felul de variante de tratament și, din păcate, va veni momentul în care nu vor mai răspunde la niciun tratament. Ei trebuie să ia în calcul acest lucru, să consulte medicul alergolog și să aibă o discuție cu acesta despre noile tratamente care au apărut și care se adresează chiar cauzei alergiei.

Adică nu sunt doar tratamente simptomatice cu spray-uri, picături, pastile, ci sunt tratamente de desensibilizare sau imunoterapie alergenică bine standardizate, aprobate demult în țările vest-europene, care se adresează chiar cauzei, adică sunt chiar extract standardizat din polenul respectiv, administrat foarte simplu, sublingual, în fiecare dimineață, timp de 3 ani”, explică medicul.

Polenul se poate răspândi pe zeci de kilometri

Un alt factor care face controlul alergiei dificil este cantitatea uriașă de polen eliberată în aer. Ambrozia se răspândește rapid, mai ales în zonele în care terenurile nu sunt întreținute, iar polenul poate fi purtat de vânt pe distanțe foarte mari.

„Din păcate, în jurul Bucureștiului sunt multe terenuri părăsite, unde nu se lucrează și ambrozia a proliferat foarte mult, iar o singură plantă de ambrozie produce cantități extraordinar de mari de polen. Se estimează până la un miliard de grăuncioare de polen eliberate într-un sezon de polenizare de aproximativ două luni. Cam două luni durează acest coșmar cu ambrozia.

Iar distanța poate să atingă zeci de kilometri. Pentru că sunt grăuncioare foarte mici, cu diametrul de sub cinci microni, purtate de vânt pe distanțe foarte mari și în concentrații foarte mari și ne agresează efectiv aerul pe care îl respirăm”, adaugă Brândușa Petruțescu.

”Trebuie să atacăm cauza problemei”

Protejarea de polen este, în aceste condiții, extrem de dificilă. Chiar și măsurile luate în interiorul locuinței sau echipamentele de protecție pot avea limite, în special în cazul persoanelor cu o sensibilitate foarte mare.

„Este destul de greu să ne protejăm de polen. Polenul pătrunde pe geam în casă. Sunt oameni care și-au montat filtre de polen la geam, purificatoare, poartă măști, ochelari de protecție. Dar, din păcate, un singur grăuncior de polen poate să producă simptome la cei foarte sensibilizați. Deci, profilaxia nu dă, din păcate, rezultatele scontate. Nu ne putem baza doar pe această profilaxie.

Trebuie să facem ceva ca să atacăm cauza problemei și să rezolvăm definitiv această problemă”, mai spune alergologul.

Poate debuta la orice vârstă

Una dintre cele mai importante complicații asociate alergiei la ambrozie este apariția astmului alergic. Riscul nu este însă identic pentru toți pacienții, iar evoluția bolii poate fi diferită de la o persoană la alta.

„Da, problema e nuanțată. Polenul pătrunde în organism pe multe căi. Deseori poate să debuteze direct cu o criză de astm, un pacient care n-a avut niciodată probleme de genul acesta, dintr-o dată se sufocă, fiind expus la o concentrație foarte mare de polen. Dar în general întâi apare rinita alergică și ulterior, după aproximativ 5 ani de evoluție, se estimează că mai mult de jumătate din pacienții cu sensibilizare la polenul de ambrozie pot dezvolta astm alergic.

Nu există limită de vârstă. Noi, alergologii, consultăm atât copii cât și adulți. Testele cutanate sunt gratuite, deci putem face o primă evaluare gratuită în cabinetul de alergologie și apoi să discutăm cu pacientul despre aceste opțiuni moderne de tratament al cauzei alergiei, nu numai tratament simptomatic, care are multiple efecte adverse, mai ales administrat pe termen lung și mai ales că simptomele se pot agrava de la an la an și să nu mai răspundă la niciun tratament”, a concluzionat medicul.