O țară tocmai a săpat un tunel de 11 kilometri prin Himalaya. Proiectul feroviar gigantic traversează 100 de kilometri pe sub munte

Tunel pe sub Himalaya. Foto: Rail Vikas Nigam Limited via X, Getty Images

Un proiect feroviar de anvergură tocmai a marcat o realizare importantă, după săparea unui tunel de salvare, numit Escape Tunnel-1, în masivul Himalaya, pe o lungime de 10,8 kilometri, relatează Times of India.

Este vorba despre proiectul liniei feroviare Rishikesh–Karnprayag, una dintre cele mai ambițioase și mai complexe inițiative de infrastructură din nordul Indiei. Linia de cale ferată cu ecartament larg, lungă de aproximativ 125 de kilometri, este construită în statul muntos Uttarakhand și are rolul de a conecta regiunea de șes cu masivul din Himalaya Inferioară.

Construcția este gestionată de RVNL (Rail Vikas Nigam Limited) și a ajuns într-un stadiu avansat de execuție. Proiectul este considerat o lucrare de mega-inginerie din cauza terenului extrem de dificil. Majoritatea traseului este în subteran pentru a proteja mediul și a evita versanții instabili. Concret, aproximativ 85% din această nouă legătură feroviară (peste 104 km) trece prin tuneluri.

Proiectul include un mega-tunel de 15,1 kilometri între Devprayag și Janasu/Lachmoli. Acesta urmează să devină cel mai lung tunel feroviar din India. Trenurile vor traversa 19 poduri majore peste râurile montane din regiune și vor opri în 12 stații.

Rishikesh–Karnprayag va funcționa ca arteră principală de alimentare pentru proiectul feroviar extins Char Dham. Se estimează că va reduce la aproximativ două ore durata unui drum care, cu mașina, durează în prezent între 6 și 8 ore. Linia are și valoare geostrategică militară: Karnprayag se află în apropierea regiunii de graniță disputată între India și China și va permite mobilizarea și aprovizionarea rapidă a trupelor indiene în caz de necesitate.

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Traseul Escape Tunnel-1, al doilea cel mai lung din proiect, trece extrem de aproape de Main Boundary Thrust (MBT), o falie tectonică majoră și activă. Din această cauză, stânca din interior nu este, cel mai adesea, granit solid, ci o masă de rocă măcinată, deosebit de instabilă.

Săparea acestui tunel în Himalaya a fost considerată un coșmar ingineresc în special din cauza zonelor de milonit. Aceste zone unde rocile au fost efectiv zdrobite și au ajuns sub formă de pulbere sau argilă fină în interiorul muntelui prezintă un risc foarte mare de surpare sau de pătrundere bruscă a apei.

Proiectul a ajuns acum la 41 de străpungeri de tunel. Se estimează că celelalte cinci străpungeri vor fi realizate în următorul an, ceea ce va apropia lucrările de final.

Deși inițial se dorea finalizarea completă până la sfârșitul anului 2026, dificultățile geologice au prelungit termenele. Oficialii de la Ministerul Căilor Ferate din India au anunțat începerea testelor de rulare pe anumite porțiuni finalizate. Întregul traseu până la Karnprayag este acum programat să fie finalizat complet la finele lui decembrie 2028 sau începutul lui 2029.