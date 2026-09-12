Moda testosteronului pe internet. Când au, de fapt, bărbații nevoie de testosteron

Pe internet, testosteronul este prezentat tot mai des ca soluție pentru oboseală, lipsa rezultatelor în curele de slăbire sau acumularea grăsimii abdominale. Foto: Getty Images

Cât din ceea ce numim astăzi „testosteron scăzut” este o problemă hormonală reală și cât ține de somn, stres, greutate sau stil de viață? Subiectul a devenit tot mai prezent pe internet, unde suplimentele și terapiile cu testosteron sunt promovate inclusiv pentru combaterea oboselii sau pentru pierderea în greutate.

Medicul Mihai Băican a vorbit, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, despre terapiile de substituție cu testosteron, suplimente și riscurile automedicației, explicând că un nivel scăzut al hormonului nu poate fi stabilit doar pe baza unor simptome generale.

„Ar trebui să spunem că nu există neapărat simptome specifice care să indice testosteronul scăzut. Sigur că există o serie întreagă de lucruri, dar este foarte important să lărgim puțin perspectiva și să ne focusăm asupra pacientului, asupra individului și de acolo să ajungem la ceea ce înseamnă testosteron, nivelul acestuia și dacă este nevoie de intervenție și ce fel de intervenție”, a explicat acesta.

Pe internet, testosteronul este prezentat tot mai des ca soluție pentru oboseală, lipsa rezultatelor în curele de slăbire sau acumularea grăsimii abdominale. Medicul atrage însă atenția că, în multe situații, relația dintre aceste probleme și testosteron este exact invers decât cred mulți dintre cei care apelează la tratamente fără recomandare.

„De multe ori este exact invers. Grăsimea abdominală, supraponderabilitatea, stresul prelungit, ca și dietele hipocalorice, au efect de scădere a testosteronului. Deci, practic, lucrurile nu sunt întotdeauna în direcția pe care ne-o imaginăm noi.

De asemenea, trebuie să facem și această distincție foarte clară. Avem trei direcții. Avem hipogonadismul, care este o patologie clară, avem optimizare hormonală atunci când este cazul și care trebuie să fie extrem de bine personalizată și, sigur că avem aportul de testosteron acolo unde avem niște obiective de bodybuilding speciale, ceea ce înseamnă o forțare a fiziologiei, de fapt.

Când au bărbații nevoie de testosteron

Trebuie să vedem dacă organismul nostru nu mai poate să producă testosteron sau avem o problemă în ceea ce privește comanda producerii de testosteron, pentru că avem o axă foarte clară: avem hipotalamusul, hipofiza, hormonii hipofizari care influențează producția de testosteron, testiculul și, pe urmă, apariția testosteronului.

Și atunci fie facem o stimulare a acestei axe și vom obține testosteron endogen, testosteron produs de organismul nostru, fie, în cazul în care constatăm că această axă este epuizată, să spunem, se pune problema testosteronului exogen, testosteron adus din exterior.

Când discutăm despre bărbați de 35, 40, 45 de ani și ne punem problema acestui testosteron exogen, există o întrebare foarte importantă: dacă respectivii pacienți își mai doresc sau nu își mai doresc să aibă copii, pentru că avem o inhibare a spermatogenezei și atunci acest lucru trebuie știut de la început și alese strategiile terapeutice optime”, explică medicul.

Înainte de administrarea testosteronului din exterior, este important, așadar, ca medicul să stabilească exact cauza nivelului scăzut al hormonului și să țină cont inclusiv de planurile pacientului în ceea ce privește fertilitatea.

Cum stimulăm testosteronul în mod natural?

Există însă și modalități prin care nivelul testosteronului poate fi susținut în mod natural, prin schimbarea stilului de viață. Somnul, reducerea stresului, alimentația și activitatea fizică au un rol important.

„În mod natural îl stimulăm prin adaptarea regimului de viață. Deci înseamnă să scădem stresul, să avem un somn odihnitor, să eliminăm tot ce înseamnă substanțe nocive, tutun, alcool, alimentație care presupune multe grăsimi. De asemenea, exerciții de forță, toate aceste lucruri au un efect favorabil asupra testosteronului.

De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la tot ce înseamnă afectare vasculară și microcirculație, pentru că de multe ori lucrurile sunt combinate sau țin mai mult de această sferă. Și atunci este foarte important să avem o personalizare, un diagnostic foarte clar și să alegem strategia potrivită fiecăruia în parte”, a concluzionat Mihai Băican.