Top 3 suplimente alimentare care ne cresc imunitatea în plin sezon de viroze

Suplimentele alimentare trebuie alese în funcție de nevoile fiecărei persoane și, ideal, la recomandarea medicului. Foto: Getty Images

Toamna vine cu schimbări de temperatură, zile mai scurte și, odată cu ele, sezonul virozelor. O imunitate bună nu se construiește însă în câteva zile, prin administrarea unor suplimente luate la întâmplare, ci printr-un stil de viață echilibrat, susținut pe tot parcursul anului.

Alimentația, hidratarea, odihna, mișcarea și echilibrul emoțional sunt principalele elemente care ajută organismul să funcționeze normal. Suplimentele pot avea și ele un rol, însă trebuie alese în funcție de nevoile fiecărei persoane și, ideal, la recomandarea medicului.

Medicul Ruxandra Constantina, medic de familie și apifitoterapeut, a explicat, la rubrica „Sfat de sănătate” de la Antena 3 CNN, ce putem face pentru a ne susține imunitatea înainte de sezonul rece.

„Ar trebui să înțelegem că imunitatea nu putem să ne-o creștem într-o zi, două, luând cu pumnul medicamente sau suplimente. Unul dintre stâlpii imunității ar trebui să fie alimentația, iar toamna ne oferă o bogăție de legume, fructe bogate în fibre, antioxidanți, minerale, produse apicole.

Nu uitați vitaminele din surse naturale. Alimentația înseamnă și hidratare corectă. Acum merg supele, ciorbele călduțe, merg ceaiurile care ne cresc imunitatea: echinacea, soc, ghimbir, turmeric, hibiscus, fructe de pădure”, spune medicul.

Odihna și mișcarea, importante pentru imunitate

Pe lângă alimentație, somnul are un rol important în buna funcționare a organismului. Medicul recomandă ca atât adulții, cât și copiii să își regleze programul de somn și să nu transforme serile târzii într-un obicei.

„Odihna este esențială. Ar trebui să ne învățăm și noi, părinții și copiii, să ne culcăm la 10-11, cel mai târziu să fim în pat.

Mișcarea activă, atunci când vremea ne-o permite. Multă mișcare. Ne plimbăm, alergăm în parcuri, în grădini, facem și acasă 10-15 minute de gimnastică, de înviorare”, explică Ruxandra Constantina.

La fel de important este și echilibrul emoțional. Stresul și oboseala prelungită pot afecta starea generală a organismului, motiv pentru care medicul include și această componentă între elementele care contribuie la menținerea sănătății.

„Și, nu în ultimul timp, echilibrul psiho-emoțional. Pentru că toamna este nu numai un anotimp al naturii, dar și al sufletului”, spune medicul.

Suplimentele nu trebuie luate la întâmplare

Dacă alimentația și stilul de viață sunt baza, suplimentele pot fi luate în anumite situații, însă alegerea lor trebuie făcută cu atenție. Medicul atrage atenția că un produs care a funcționat pentru o persoană nu este neapărat potrivit și pentru altcineva.

„Tratamentul cu suplimente naturale trebuie recomandat de un medic apifitoterapeut, pentru că, dacă le luăm la recomandarea vecinului, a prietenului, poate ce i-a făcut lui bine nu ne face nouă bine.

Trebuie dozat și ales suplimentul în funcție de vârstă, în funcție de afecțiuni. Dacă avem diferite afecțiuni cronice și le tratăm cu medicamente, există suplimente care pot interfera cu medicația alopată și de aceea nu este bine să le luăm decât la recomandarea unui medic”, explică Ruxandra Constantina.

Vitamina D, vitamina C și vitaminele din grupul B

În ceea ce privește vitaminele, medicul recomandă ca acestea să fie administrate ținând cont de necesarul fiecărei persoane și de rezultatele analizelor.

„În primul rând, acele capsule cu multivitamine pot fi luate în prevenție, pentru că ele conțin doze foarte mici și, așa cum ai spus foarte bine, dacă dozăm și avem deficit, atunci luăm un preparat recomandat de medic.

Vitamina D trebuie luată pe toată perioada anotimpului rece, 2.000-4.000-5.000 pentru adulți sau 400-800 de unități internaționale pe zi. Totdeauna doza ne-o va recomanda medicul, în funcție de rezultatul analizei vitaminei D din sânge”, spune medicul.

Un alt nutrient important este vitamina C, care poate fi obținută în primul rând din alimentație.

„Vitamina C o luăm din surse naturale și avem fructe de pădure, broccoli, ardei, verdețuri și citricele. Dacă răcim, atunci putem să suplimentăm cu vitamina C din capsule. Vitamina naturală cu bioflavonoide”, explică Ruxandra Constantina.

Pentru perioada în care apare și senzația de oboseală asociată frecvent cu schimbarea anotimpului, medicul recomandă și vitaminele din grupul B și produsele apicole.

„Și în top trei ar fi și vitaminele din grupul B, pentru că a apărut deja acea astenie de toamnă și recomand, în primul rând, produsele stupului, care sunt un boost de energie, și grupul vitaminelor B din surse naturale.

Există niște fiole sau niște capsule sau niște siropuri care conțin păstură sau polen sau tinctură de propolis dizolvate în miere, care reprezintă un antibiotic natural excelent”, mai spune medicul.

Copiii pot răci frecvent, dar formele severe trebuie investigate

Imunitatea se construiește în timp, prin obiceiurile pe care le avem de-a lungul întregului an. În cazul copiilor, răcelile repetate nu sunt neobișnuite, mai ales odată cu intrarea în colectivitate. Important este însă modul în care evoluează aceste infecții.

„Imunitatea ne-o construim de-a lungul anului prin stilul nostru de viață, prin obiceiuri benefice și obiceiuri nocive. Dar asta nu înseamnă că, dacă acum știm că vom răci, că facem forme grave, copiii pot răci de 10-12 ori pe an. Da, dar nu cu traheobronșite, pneumonii, laringite”, atrage atenția medicul.

De aceea, înainte de sezonul rece poate fi util un consult medical, mai ales în cazul persoanelor care se confruntă frecvent cu infecții sau despre care există suspiciunea unor carențe.

„Și atunci este bine să mergem acum la un consult. Ne facem toate analizele recomandate de medicul de familie și, dacă avem deficiențe, carențe, medicul apifitoterapeut ne va recomanda tratamentul personalizat”, a concluzionat Ruxandra Constantina.