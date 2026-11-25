Deși tehnologia permite planificarea foarte precisă a deplasărilor dentare, organismul uman poate reacționa diferit de la un pacient la altul. Foto: Getty Images

Gutierele transparente sunt o soluție ortodontică discretă, care îndreaptă dinții și corectează mușcătura printr-o presiune treptată și controlată, fără brackets sau arcuri metalice. Pe măsură ce pacientul poartă seria de gutiere personalizate, dinții se deplasează treptat către poziția stabilită printr-o simulare digitală. Despre avantajele acestui tratament, dar și despre disconfortul pe care îl poate provoca, a vorbit medicul ortodont Sorana Tecuceanu, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN.

Gutierele transparente reprezintă o alternativă modernă la aparatele dentare fixe și sunt, în general, mai confortabile decât cele cu brackets metalici. Totuși, pacienții trebuie să știe că tratamentul nu este lipsit de disconfort, mai ales în primele zile, când se obișnuiesc cu prezența gutierelor și a elementelor de fixare aplicate pe dinți.

„Gutierele sunt o soluție foarte bună și modernă în ortodonția actuală. Sunt mult mai confortabile decât brackets-urile, nu au termen de comparație. În același timp, nu este ca și cum nu ai avea nimic pe dinți. Nu este ca și când nu urmezi un tratament ortodontic. Există un oarecare disconfort. Acei butoni, acele attachment-uri care se pun pe dinți la început, până se obișnuiesc buzele și obrajii cu ele, pot crea un disconfort pacientului”, a explicat medicul ortodont Sorana Tecuceanu.

Un alt aspect important este presiunea resimțită în timpul deplasării dinților. Aceasta nu înseamnă că pacientul va avea dureri permanente, ci că dinții se mișcă treptat către poziția dorită. Potrivit medicului, presiunea este mai redusă decât în cazul unui tratament ortodontic fix.

„Dinții nu dor încontinuu. Nici la tratamentul cu brackets nu dor dinții încontinuu. Este o presiune. Presiunea este mult mai mică decât în cazul unui tratament fix cu brackets, dar există, pentru că dinții se deplasează. Este un tratament ortodontic, nu este ceva estetic, iar în acest tratament ortodontic dinții se mișcă. În momentul în care dinții încep să se deplaseze, pacientul simte o presiune”, a mai spus medicul.

Durata tratamentului și rezultatele depind în mare măsură de respectarea indicațiilor medicului și de numărul de ore în care sunt purtate gutierele. Pentru a reduce perioadele în care pacienții le îndepărtează, medicul spune că, în anumite situații, le recomandă să le păstreze chiar și în timpul meselor sau atunci când beau cafea.

„În ultima perioadă, recomand pacienților să poarte gutierele și atunci când mănâncă, și atunci când beau cafea. Se scurtează durata în care nu le poartă. Indicația este să le poarte 25 de ore din 24, dar, în realitate, să spunem că sunt 20-22 de ore.

Dacă reușesc pacienții să le poarte și să mănânce cu ele, tratamentul este mult mai eficient”, a explicat Sorana Tecuceanu.

Există însă și câteva reguli de igienă care trebuie respectate. După masă sau după consumul de cafea și suc, gutierele trebuie scoase și clătite, iar pacientul ar trebui să se spele pe dinți înainte de a le pune din nou.

„Obligatoriu, după ce ai terminat de mâncat sau de băut cafea, suc, trebuie scoase și clătite. Și ideal este să se spele și pacientul pe dinți, dacă reușește”, a precizat medicul.

Un alt lucru pe care pacienții trebuie să îl înțeleagă este că simularea digitală nu garantează obținerea unui rezultat identic în realitate. Deși tehnologia permite planificarea foarte precisă a deplasărilor dentare, organismul uman poate reacționa diferit de la un pacient la altul.

„Nu avem întotdeauna rezultatele dorite. Chiar dacă există o simulare digitală pe care pacientul o vede, ca să ajungi cât mai aproape de acea simulare digitală nu înseamnă că ajungi întotdeauna la rezultatul pe care ți-l arată computerul, pentru că lucrezi cu organismul uman”, a atras atenția medicul ortodont.

Cooperarea pacientului este esențială pentru ca tratamentul să evolueze conform planului. Dacă gutierele nu sunt purtate suficient, unii dinți nu se deplasează conform estimărilor, iar durata tratamentului se poate prelungi.

„Ca să te apropii cât mai mult de acel rezultat ideal, cooperarea cu pacientul și purtarea gutierelor sunt esențiale. Se prelungește durata tratamentului, anumiți dinți nu se mișcă conform estimărilor, iar pacientul începe să fie frustrat pentru că ar vrea să se termine. Dacă nu le porți numărul necesar de ore, nu ai cum să obții rezultatul”, a explicat Sorana Tecuceanu.

Deși tehnologia a evoluat foarte mult, gutierele transparente nu sunt potrivite pentru toate cazurile. Există situații ortodontice complexe în care este nevoie de aparate fixe sau de dispozitive suplimentare pentru a obține deplasările dentare necesare.

„A evoluat foarte mult tehnologia, a evoluat foarte mult ortodonția. Acest tratament nu este indicat în toate cazurile. Sunt cazuri complexe care nu pot fi tratate doar cu gutiere. Poți, în principiu, să faci aproape orice tratament cu gutiere, dar sunt anumite situații în care ai nevoie și de ajutorul bracket-urilor sau de alte aparate suplimentare, pentru a ajuta deplasarea dinților”, a mai spus medicul.

Unul dintre principalele avantaje ale gutierelor rămâne discreția, însă acestea nu sunt complet invizibile. În plus, pacienții pot avea mici dificultăți de vorbire la începutul tratamentului, până când se obișnuiesc să le poarte.

„Sunt foarte discrete, nu sunt invizibile, dar sunt foarte discrete. Iar apropo de vorbit, pentru mine este primul semn să văd că pacientul poartă gutierele, pentru că, dacă le porți conform indicațiilor, te obișnuiești fără niciun fel de problemă cu ele. Dacă nu le porți, tot timpul este acel mic sâsâit, acea mică problemă de dicție pe care pacienții o au”, a concluzionat medicul ortodont Sorana Tecuceanu.