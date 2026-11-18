Infertilitatea, o problemă despre care se vorbește prea puțin. Când trebuie să mergi la medic dacă nu poți obține o sarcină

4 minute de citit Publicat la 13:30 18 Noi 2026 Modificat la 13:30 18 Noi 2026

Unul dintre motivele pentru care tot mai multe cupluri amână conceperea unui copil este așteptarea momentului considerat ideal. Foto: Getty Images

Infertilitatea este o realitate medicală care afectează milioane de oameni la nivel mondial. În România, subiectul rămâne adesea în spatele ușilor închise, însoțit de teamă, vinovăție, întrebări fără răspuns și, uneori, de lipsa resurselor financiare. Multe cupluri amână momentul în care cer ajutorul unui specialist, fie pentru că speră că sarcina va apărea spontan, fie pentru că așteaptă condițiile pe care le consideră ideale.

Când este momentul să investigăm o posibilă problemă de fertilitate, ce rol au vârsta femeii și rezerva ovariană și ce soluții oferă medicina modernă a explicat medicul Alina Bordea la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN.

„Infertilitatea este o boală definită de OMS. Este incapacitatea de a concepe după șase luni de contacte sexuale neprotejate, dacă femeia are peste 35 de ani sau după 12 luni de contacte sexuale regulate și neprotejate, dacă femeia are sub 35 de ani. Așa aflăm că trebuie să mergem la specialistul în infertilitate”, a explicat medicul Alina Bordea.

De ce amână cuplurile momentul în care fac un copil

Unul dintre motivele pentru care tot mai multe cupluri amână conceperea unui copil este așteptarea momentului considerat ideal. Acesta poate însemna o carieră stabilă, siguranță financiară, o relație consolidată sau pur și simplu sentimentul că toate lucrurile sunt la locul lor.

Medicul atrage însă atenția că momentul perfect poate să nu apară niciodată, iar planificarea unei sarcini ar trebui să țină cont și de factorii biologici.

„În primul rând, românii nu mai fac copii pentru că nu găsesc momentul ideal, iar momentul ideal poate să însemne carieră, stabilitate financiară, iubire sau pur și simplu nu se aliniază lucrurile. Însă, în calitate de medic, pot să vă spun că momentul ideal nu vine niciodată și atunci nu trebuie să amânăm conceperea unui copil. Trebuie să avem un planning corect al vieții noastre”, a declarat Alina Bordea.

Vârsta femeii și rezerva ovariană, factori importanți pentru fertilitate

Atunci când vine vorba despre șansele de a obține o sarcină, vârsta femeii ocupă un loc esențial. Medicul spune că trebuie luată în calcul și patologia masculină, dar și rezerva ovariană, care se diminuează odată cu înaintarea în vârstă.

„Pe primul loc este vârsta femeii. Vârsta femeii este extrem de importantă atunci când vorbim despre concepție. Pe locul al doilea este patologia masculină, iar pe al treilea, rezerva ovariană.

Rezerva ovariană este strâns legată de vârsta femeii, pentru că scade pe măsură ce înaintăm în vârstă și mult, mult mai accelerat după 35 de ani”, a precizat Alina Bordea.

Pe lângă vârstă și eventualele afecțiuni medicale, stilul de viață poate influența, la rândul său, fertilitatea. Sedentarismul, alimentația dezechilibrată, lipsa odihnei și stresul sunt factori care nu ar trebui ignorați. Medicul atrage atenția și asupra riscului infecțiilor cu transmitere sexuală, care pot avea consecințe asupra capacității de a concepe.

„Absolut toate contează și influențează, pic cu pic, rezerva noastră, capacitatea de a concepe, inclusiv comportamentul pe care îl avem. De exemplu, parteneri sexuali multipli duc la boli cu transmitere sexuală și la infertilitate. Absolut orice facem ne influențează viața, cu atât mai mult dacă suntem sedentari, dacă nu mâncăm corect, dacă nu ne odihnim, dacă nu avem un somn corect, plus stresul”, a explicat medicul.

Ce ne arată analiza AMH și de ce nu poate prezice singură o sarcină

Una dintre analizele folosite în evaluarea fertilității este determinarea hormonului anti-Müllerian (AMH). Este o analiză de sânge care oferă informații despre rezerva ovariană, însă rezultatul nu poate indica singur dacă o femeie va putea sau nu să obțină o sarcină.

Medicul Alina Bordea explică faptul că interpretarea valorii AMH trebuie făcută în funcție de vârsta pacientei și de întregul tablou medical.

„Întotdeauna AMH-ul este o analiză de sânge, ne poate spune ce mai avem rămas în ovar, dar nu întotdeauna valoarea AMH-ului este predictivă pentru șansa de a obține o sarcină.

De ce? Pentru că o valoare a AMH-ului scăzută la o vârstă sub 35 de ani poate însemna că putem obține sarcina pe cale naturală. O valoare a AMH-ului scăzută la peste 37 de ani, la 40 de ani, de exemplu, poate însemna că singura variantă pe care o avem este prin fertilizare in vitro”, a declarat medicul.

Fertilizarea in vitro, o soluție pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea

Progresele din medicină au adus mai multe opțiuni pentru persoanele care întâmpină dificultăți în obținerea unei sarcini. Fertilizarea in vitro este una dintre metodele de tratament, însă rezultatele depind de mai mulți factori, iar vârsta și rezerva ovariană rămân esențiale.

Medicul subliniază că acestea sunt două elemente care nu pot fi întoarse în timp sau modificate prin tratament.

„Medicina modernă are soluții. Trăim niște vremuri extraordinar de bune, în care progresul este extrem de rapid. Fertilizarea in vitro este un tratament eficient împotriva infertilității. Dar trebuie să reținem două aspecte extrem de importante: unul, vârsta și al doilea, rezerva ovariană. Aceste lucruri nu pot fi întoarse, nu pot fi modificate.

Cum spuneam, dacă am avea o oglindă, să ne uităm în oglindă și să ne vedem ovarele, ar fi mult mai simplu, pentru că am ști exact că trebuie să ne adresăm specialistului în infertilitate. Ovarele noastre îmbătrânesc la fel cum și chipul nostru îmbătrânește. La fel cum chipul pierde din fibrele de colagen, ovarele pierd rezerva ovariană”, a declarat medicul.

Se mai poate obține o sarcină după 40 de ani?

Vârsta de peste 40 de ani nu exclude automat posibilitatea unei sarcini, însă șansele de concepție cu ovocite proprii sunt mai reduse. O altă variantă poate fi folosirea ovocitelor congelate la o vârstă mai mică, atunci când șansele reproductive sunt, în general, mai bune.

„Ideal este să avem un planning corect. Putem să facem copii peste 40 de ani mai greu, cu ovocite proprii, dar nu imposibil. Șansele, evident, sunt un pic mai mici sau putem să facem copii după 40 de ani dacă ne-am congelat ovocite la o vârstă potrivită, în jurul vârstei de 35 de ani”, a mai explicat medicul Alina Bordea.