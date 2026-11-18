Bloomberg anunţă oferta lui Putin care vizează inclusiv România, înaintea întâlnirii cu Trump şi Xi. Ce vrea Moscova de la NATO

2 minute de citit Publicat la 13:10 18 Noi 2026 Modificat la 13:12 18 Noi 2026

Propunerile lui Putin includ retragerea NATO din România. Foto: Profimedia Images

Rusia a propus, în cadrul negocierilor cu Statele Unite privind Ucraina, ca NATO să revină la granițele din 1997, în schimbul retragerii trupelor ruse din regiunea Kaliningrad, au declarat pentru Bloomberg surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit acestora, propunerea le-a fost prezentată aliaților europeni de emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care insistă ca noile propuneri privind NATO și desfășurarea trupelor în Europa să fie analizate în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina.

În același timp, negociatorii americani au întrebat Ucraina dacă ar fi dispusă să cedeze Donbasul în schimbul aderării la NATO. Witkoff și Kushner sunt așteptați să se întâlnească pe 19 noiembrie, la Berlin, cu oficiali ucraineni și europeni, pentru a discuta despre garanțiile de securitate post-război pentru Ucraina.

Ulterior, potrivit uneia dintre sursele Bloomberg, atenția se va îndrepta către o nouă rundă de negocieri între Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, precum și către întâlniri la care vor participa și reprezentanți europeni.

Liderii UE au respins propunerile americane, însă unii dintre ei au luat în considerare posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO, dacă va accepta acest lucru, în condițiile în care alianța ar avea o configurație teritorială modificată, potrivit surselor agenției.

Anterior, surse citate de The Telegraph au declarat că Putin a propus includerea reprezentanților europeni în negocierile de pace, pentru a discuta despre renunțarea NATO la extinderea spre est.

Informațiile vin chiar înainte de trilaterala istorică a liderilor american, chinez și rus de la Shenzhen. Cei trei lideri se vor întâlni pentru prima dată într-un format comun, în metropola chineză.

Pretențiile lui Putin

În cadrul negocierilor trilaterale cu Statele Unite și Ucraina, desfășurate pe 11 noiembrie la Abu Dhabi, delegația rusă a cerut, drept condiție pentru încheierea războiului, reducerea prezenței militare a NATO în țările care au aderat la alianță după 1997.

Reprezentanții Kremlinului au cerut, de asemenea, ca NATO să își reducă cooperarea militară cu Ucraina și cu alte foste republici sovietice.

Delegația Kremlinului, condusă de Vladimir Medinski, a prezentat aceste cereri drept „garanții de securitate” pentru Rusia.

Kremlinul formulase condiții similare în decembrie 2021, cu câteva săptămâni înainte de invazia rusească în Ucraina.

La acea vreme, Serghei Riabkov ceruse NATO „să își strângă lucrurile și să plece”, acuzând alianța că ar încerca să „împingă Rusia la o parte” și „să o transforme într-un actor subordonat”.

Sursele The Telegraph au precizat că asemenea condiții sunt inacceptabile pentru NATO.

Revenirea la „frontiera din 1997” ar presupune cel puțin retragerea trupelor și armamentului NATO din jumătate dintre statele membre ale alianței, respectiv 16 din cele 32, inclusiv din România.

Printre acestea se mai numără toate fostele state membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia, țările baltice, patru dintre cele șase republici ale fostei Iugoslavii, precum și Albania, Finlanda și Suedia.

Articolul 10 al Tratatului NATO consacră politica „ușilor deschise”. Potrivit acestui principiu, orice stat poate adera la alianță dacă dorește și dacă există consens între membrii actuali, fără ca o țară terță să aibă vreun drept de intervenție în acest proces.