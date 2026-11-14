Zelenski anunță oferta SUA pentru Ucraina: NATO în schimbul teritoriilor. „A fost pentru prima data când au pus aceasta întrebare”

2 minute de citit Publicat la 15:52 14 Noi 2026 Modificat la 16:08 14 Noi 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Statele Unite au cerut "pentru prima dată" Ucrainei să cedeze teritorii în schimbul aderării la NATO, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un declarații difuzate sâmbătă și citate de Agerpres.

"Americanii au ridicat întrebarea: 'Ce se întâmplă dacă Ucraina se alătură NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?'. A fost pentru prima dată când a fost lansată această întrebare", a spus Zelenski în declarațiile care au fost sub embargou până sâmbătă.

El a adăugat că negociatorii Kievului discută despre "garanții specifice de securitate din partea NATO și UE".

"Dacă țările occidentale confirmă aceste garanții, atunci voi întreba societatea ucraineană ce părere are: acceptăm sau nu? Nu am dreptul să iau această decizie singur", a precizat el.

Președintele ucrainean a vorbit cu presa după vizitele în Danemarca și Irlanda, unde s-a întâlnit cu liderii europeni. Runda de discuții cu reprezentanții statelor de pe continent a venit în urma a două zile de discuții între Ucraina și Rusia la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite. La Abu Dhabi, Moscova a respins un armistițiu energetic cu Kievul, potrivit lui Zelenski.

Zelenski spune că Rusia a refuzat un armistițiu energetic cu Ucraina la Abu Dhabi

"În ceea ce privește propunerea de armistițiu energetic, rușii nu o doresc", a subliniat președintele ucrainean.

El s-a referit și la propunerea rusă pentru o "misiune umanitară" în orașul ucrainean Kostiantînivka, calificând-o drept o "strategie" pentru a determina forțele ucrainene să se retragă din această localitate disputată și a deschide astfel calea pentru avansul rus în Donbas.

Discuțiile de la Abu Dhabi nu au adus niciun progres decisiv în direcția soluționării celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a permis însă părților să convină că europenii ar trebui să fie implicați în negocierile viitoare.

Zelenski avertizează asupra cerințelor lui Putin privind securitatea europeană

Președintele ucrainean a declarat, de asemenea, că UE și NATO reprezintă singura "adevărată securitate" a Europei și că încercarea Kremlinului de a modifica arhitectura de securitate a continentului este "periculoasă" și ar putea duce la noi războaie.

"Este periculos pentru că, în opinia mea, tocmai astfel de lucruri duc la războaie sau escaladări. Adevărata securitate pentru Europa sunt UE și NATO. Asta e tot. Nu există altă securitate pentru Europa", a spus Zelenski.

Moscova "mizează totul" pe campania militară din această iarnă, a avertizat liderul ucrainean, în contextul în care războiul dintre Ucraina și Rusia se apropie de cinci ani. El a solicitat un pachet de ajutor militar american despre care a spus că îl va împinge pe Vladimir Putin să pună capăt luptelor.

Adoptarea de către Congresul SUA a "sancțiunilor și armelor" este "genul de motivație de care are nevoie Putin" pentru a începe dezescaladarea, a adăugat el.

Ziarul american New York Times a relatat că, la discuțiile de la Abu Dhabi, Rusia și-a reiterat într-un document neoficial cerințele din 2021 privind retragerea NATO din Europa de Est pe pozițiile din 1997 și a susținut că o configurație politică de tipul Pactului de la Varșovia, din vremea URSS, ar fi de natură să aducă un echilibru în relația cu Statele Unite.

Zelenski respinge statutul de neutralitate pentru Ucraina

În declarațiile difuzate sâmbătă, președintele ucrainean a confirmat că Ucraina continuă să respingă statutul de neutralitate, acesta fiind una dintre principalele cerințe ale Rusiei pentru a pune capăt războiului.

"Dacă președintele rus Vladimir Putin presupune că va fi instituită neutralitatea Ucrainei, acest lucru nu se va întâmpla", a spus Zelenski.

El a respins și ideea unei modificări a Constituției ucrainene, demers necesar pentru instituirea unui astfel de statut neutru.

Zelenski a argumentat că, întrucât Ucraina nu este membră NATO, ea nu beneficiază de garanții de securitate pe termen lung.