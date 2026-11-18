Cum arată de aproape Podul Kerci distrus de ucraineni. Un videoclip filmat dintr-un tren chiar pe pod a apărut pe rețelele sociale

1 minut de citit Publicat la 12:59 18 Noi 2026 Modificat la 13:00 18 Noi 2026

O filmare publicată pe rețelele sociale miercuri dimineață arată o porțiune distrusă a părții rutiere a Podului Kerci. FOTO: Captura X

O filmare publicată pe rețelele sociale miercuri dimineață arată porțiunea distrusă a părții rutiere a Podului Kerci, după atacurile ucrainenilor. Imaginile au fost surprinse dintr-un tren care circula pe calea ferată paralelă cu șoseaua.

Videoclipul, publicat de canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, arată golul lăsat de prăbușirea unei secțiuni a podului rutier, scrie Meduza.

În filmare, trenul trece prin dreptul porțiunii lipsă în aproape 30 de secunde.

Footage shows a train crossing the rail section of the Crimean Bridge after the attack. The video shows that the arch and a span of the road bridge are both gone. Despite the powerful explosions and extensive damage to the adjacent road bridge, rail traffic has resumed, partially restoring the logistics link across the Kerch Strait. — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 18, 2026

Forțele ucrainene au atacat podul în două nopți consecutive, pe 16 și 17 noiembrie. După primul atac, Kremlinul a descris pagubele drept „minore”.

Una dintre arcadele Podului Kerci și asfaltul de sub ea s-au prăbușit în apă, marți dimineață, în urma unui al doilea atac al ucrainenilor. Atât traficul feroviar, cât și cel rutier de pe pod au fost suspendate.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele de apărare ale Ucrainei au desfășurat peste noapte drone Palianytsia, care au lovit secțiunea rutieră a Podului Kerci, precum și rachete Neptune, drone Ruta și FP -1, care au lovit secțiunea feroviară, alături de racheta Flamingo.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin a fost informat despre „situația din jurul Podului Kerci” în urma atacului și a distrugerii uneia dintre arcadele sale.

Peskov a insistat că podul va fi reconstruit și va fi „mai bun decât înainte”.