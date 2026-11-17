De la Flamingo la Neptun. Zelenski a dezvăluit cum a fost pus la punct atacul asupra podului Kerci. "E vremea bărcilor gonflabile"

3 minute de citit Publicat la 12:49 17 Noi 2026 Modificat la 12:52 17 Noi 2026

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că lovirea secțiunilor rutieră și feroviară ale podului Crimeei a fost a șaptea și ultima etapă a unei operațiuni derulate pe parcursul mai multor săptămâni. FOTO: Profimedia Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că lovirea secțiunilor rutieră și feroviară ale podului Crimeei a fost a șaptea și ultima etapă a unei operațiuni derulate pe parcursul mai multor săptămâni, scrie Kyiv Post. Potrivit acestuia, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a elaborat și coordonat planul împreună cu Statul Major General al armatei ucrainene. Zelenski a descris pregătirile și atacul final.

"Astăzi, toată lumea poate vedea consecințele pentru principala rută de aprovizionare militară dintre teritoriul Rusiei și Crimeea noastră ucraineană", a declarat Zelenski, într-un mesaj pe Telegram.

Potrivit președintelui ucrainean, în săptămânile care au precedat atacul asupra podului, forțele ucrainene au distrus sisteme rusești de apărare antiaeriană, radare, echipamente de război electronic și alte obiective.

La operațiune au fost folosite mai multe sisteme de armament fabricate în Ucraina, printre care Palianîția, Ruta, FP-5 Flamingo și R-360 Neptun.

Zelenski a precizat că, în etapa finală, forțele ucrainene au lovit atât secțiunea rutieră, cât și pe cea feroviară. El a mai spus că sistemul Flamingo a fost folosit într-o lovitură de precizie.

Președintele ucrainean a prezentat operațiunea drept un răspuns la atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii Ucrainei, inclusiv asupra unor poduri din Zaporijjea, Dnipro, Kiev și regiunea Odesa. "Am propus în repetate rânduri Rusiei măsuri de detensionare, dar toate propunerile noastre au fost întâmpinate cu refuzuri categorice", a spus Zelenski.

El a adăugat că Ucraina continuă să repare infrastructura avariată și a avertizat Moscova că atacurile sale vor primi un răspuns. "Războiul se va întoarce întotdeauna acolo unde a început", a declarat președintele ucrainean, care a afirmat că țara sa își păstrează capacitatea de apărare.

Zelenski a mulțumit SBU, unităților implicate, serviciilor de informații, conducerii militare și producătorilor ucraineni de armament care au contribuit la operațiune.

Comandantul Forțelor pentru Sisteme fără Echipaj ale Ucrainei, Robert "Madiar" Brovdi, a confirmat și el atacul într-un mesaj pe Telegram. "Podul «sacru» a obosit. Acum e vremea bărcilor gonflabile", a scris Brovdi, ironizând Moscova înaintea unui summit la care urmau să participe liderii Chinei, Rusiei și Statelor Unite.

Potrivit lui Brovdi, la operațiune au participat unități ale Marinei ucrainene, ale forțelor de rachete și artilerie, ale Forțelor pentru Sisteme fără Echipaj și ale SBU. Comandantul a publicat și fotografii cu drone despre care se presupune că au fost folosite în atac. Pe una dintre ele apărea mesajul "Drumul spre Crimeea trece doar prin Ucraina".

Moscova confirmă avariile și deschide un dosar penal

Comitetul de Investigații al Rusiei a confirmat că podul Crimeei a fost avariat în urma unor atacuri cu drone. Autoritățile ruse au deschis un dosar penal în baza articolului 205 din Codul penal rus, care sancționează actele de terorism.

Vicepremierul rus Marat Husnullin l-a informat pe Vladimir Putin despre situație după o reuniune a comisiei guvernamentale care a analizat avariile, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Podul Crimeei va fi refăcut și va fi chiar mai bun decât înainte", a susținut Peskov.

Două atacuri asupra podului în mai puțin de 24 de ore

Podul de peste strâmtoarea Kerci, lung de 19 kilometri, leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată și este o rută importantă de aprovizionare pentru forțele ruse din sudul Ucrainei. Kievul a mai vizat podul în octombrie 2022, în iulie 2023 și în iunie 2025.

Unul dintre arcele principale ale podului s-a prăbușit în apă după un atac ucrainean cu rachete, în noaptea de luni spre marți. Serghei Aksionov, șeful administrației instalate de Rusia în Crimeea, a confirmat suspendarea traficului rutier, fără să precizeze amploarea avariilor.

Canale ucrainene de monitorizare au relatat că mai multe rachete de croazieră au lovit podul. Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, a afirmat că forțele ucrainene au folosit o rachetă FP-5 Flamingo.

Bloggeri ruși au relatat, la rândul lor, că podul a suferit avarii grave.

Lovitura raportată în noaptea de luni spre marți a venit la mai puțin de 24 de ore după un alt atac asupra podului. Potrivit Kyiv Post, forțele ucrainene ar fi lansat aproximativ 100 de drone pe 16 noiembrie.

Kremlinul a descris avariile ca fiind "minore". Traficul a rămas suspendat mai bine de 16 ore, după care a fost reluat parțial, cu circulație alternativă.

Între timp, feriboturile din strâmtoarea Kerci au preluat cea mai mare parte a traficului dintre Crimeea ocupată și regiunea rusă Krasnodar.