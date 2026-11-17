Prima reacție din Rusia după ce ucrainenii au distrus „Podul lui Putin” din Crimeea: „Îl vom reconstrui și mai bun ca înainte”

1 minut de citit Publicat la 12:47 17 Noi 2026 Modificat la 12:47 17 Noi 2026

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Podul Kerci va fi reconstruit după recentul atac al forțelor armate ucrainene și „va fi și mai bun decât înainte”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o declarație pentru presa rusă.

„Va fi elaborat un plan concret de reconstrucție. Vicepremierul Marat Husnullin i-a prezentat președintelui Vladimir Putin situația. Vor fi stabilite ordinea lucrărilor și termenele de realizare a acestora. Nu există nicio îndoială că podul va fi reconstruit și va fi chiar mai bun decât înainte”, a declarat Peskov.

Podul Kerci, lung de 19 kilometri, leagă regiunea Krasnodar din Rusia de Peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, peste strâmtoarea Kerci. Construit în urma anexării ilegale a Crimeei de către Rusia în 2014, secțiunea de drum a podului a fost deschisă în 2018, în timp ce serviciile feroviare pentru pasageri au început în 2019.

Podul a fost ținta atacurilor ucrainene încă de la începutul războiului.

Un videoclip postat de anchetatorii OSINT arată imaginile unei camere de la bordul unei rachete de croazieră Flamingo în timp ce se îndreaptă spre pod. Denis Știlerman, coproprietar și inginer șef al companiei care produce racheta, Fire Point, a părut să confirme utilizarea acesteia într-o postare ulterioară pe Twitter.

Podul Kerci a costat aproximativ 2,17 miliarde de euro și a devenit un simbol al agresiunii putiniste contra Ucrainei.