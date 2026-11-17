Vor mai putea rușii să repare „podul lui Putin din Crimeea? Inginer structurist: „Nu ai nevoie de diplomă să înțelegi ce înseamnă asta”

2 minute de citit Publicat la 22:39 17 Noi 2026 Modificat la 22:44 17 Noi 2026

Podul Kerci, după atacul cu drone și rachete ucrainene. Repararea podului va fi mai dificilă decât construirea lui de la zero. Foto: Profimedia Images

Conceput ca un veritabil „monument” dedicat lui Vladimir Putin, care a costat 3,5 miliarde de dolari, Podul Kerci, care leagă Crimeea de Rusia continentală, s-a transformat, într-o grămadă de moloz, în urma atacului ucrainean cu drone, rachete Neptun și Flamingo, informează The Moscow Times. În plus, un profesor de inginerie structurală a declarat pentru BBC Rusia, că podul a suferit daune „catastrofale”.

„Nu ai nevoie de o diplomă în inginerie structurală ca să înțelegi ce înseamnă asta. A fost complet distrus", a spus Colin Caprani, profesor de inginerie structurală la Universitatea Monash din Australia.

Specialistul citat de BBC a spus că repararea podului Kerci va fi mai dificilă decât construirea lui de la zero, atât din cauza tablierului prăbușit în apă, care va trebui înlăturat înaintea începerii reparațiilor, cât și din cauza posibilelor daune cauzate asupra pilonilor și fundației.

Footage of the arch collapsing at the Kerch bridge. Epic. https://t.co/IOXRDk2vWa — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

„Este foarte greu de imaginat cum o astfel de reconstrucție va fi posibilă într-un loc atât de expus altor lovituri aeriene”, a concluzionat profesorul de inginerie.

Kremlinul: „Va fi reconstruit și va fi și mai bun decât înainte”

Una din arcadele podului, de înălțimea unui bloc de 15 etaje, s-a prăbușit în apă, laolaltă cu tablierul porțiunii rutiere a podului. Arcada cântărește 5.000 de tone.

Podul rutier Kerci „nu va fi restaurat înainte de sfârșitul războiului”, a spus Emil Kastehelmi, expert militar finlandez. Acesta a arătat că distrugerea podului amenință aprovizionarea armatei ruse din Crimeea, în condițiile în care resturile căzute în apă au blocat inclusiv navigația prin strâmtoarea Kerci.

Strâmtoarea poate fi traversată cu feribotul, care a fost deja ținta mai multor atacuri cu drone ucrainene.

Canalul Kerci-Yenikale, în care s-a prăbușit arcul podului, este singura rută navigabilă între Marea Azov și Marea Neagră. Până la 25% din tot cerealele rusești au fost exportate prin această rută.

Podul Kerci va fi reconstruit după recentul atac al forțelor armate ucrainene și „va fi și mai bun decât înainte” , a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o declarație pentru presa rusă.

„Va fi elaborat un plan concret de reconstrucție. Vicepremierul Marat Husnullin i-a prezentat președintelui Vladimir Putin situația. Vor fi stabilite ordinea lucrărilor și termenele de realizare a acestora. Nu există nicio îndoială că podul va fi reconstruit și va fi chiar mai bun decât înainte”, a declarat Peskov.

Podul Kerci, lung de 19 kilometri, leagă regiunea Krasnodar din Rusia de Peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, peste strâmtoarea Kerci. Construit în urma anexării ilegale a Crimeei de către Rusia în 2014, secțiunea de drum a podului a fost deschisă în 2018, în timp ce serviciile feroviare pentru pasageri au început în 2019.