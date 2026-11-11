Secretele siluetei Anastasiei Soare. Ce mănâncă extrem de rar

Anastasia Soare spune că echilibrul este esențial. Foto: Profimedia Images

Ce înseamnă o femeie frumoasă și cum putem evita capcana perfecțiunii promovate pe rețelele sociale? Anastasia Soare a vorbit despre presiunea standardelor de frumusețe, despre importanța încrederii în sine, dar și despre secretele care o ajută să se mențină într-o formă de invidiat. Invitată la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, antreprenoarea a dezvăluit cum reușește să păstreze echilibrul între muncă, distracție și un stil de viață sănătos.

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Anastasia Soare spune că echilibrul este esențial. Alimentația atentă, mișcarea și moderația sunt câteva dintre obiceiurile la care nu renunță, chiar dacă recunoaște că îi place să se bucure de timpul petrecut alături de familie și prieteni.

„Cred că este important să fii atent la ce mănânci, să faci exerciții, să duci o viață ponderată, cu toate că nu pot să spun că nu îmi place să mă distrez. Îmi place să muncesc mult dar îmi place să mă și distrez cu familia, cu prietenii. Tot timpul trebuie să existe un echilibru.

De exemplu, dacă vin în România și voi mânca, cu siguranță că voi mânca mai mult decât de obicei mă duc acasă și am să țin cât de cât o dietă, nu prea obișnuiesc să mănânc pâine sau zahăr, dar voi fi mai strictă și voi face mai multe exerciții de gimnastică, să compenseze”, a declarat Anastasia Soare.

Frumusețea interioară, mai importantă decât cea care se vede

Dincolo de alimentație și sport, antreprenoarea consideră că frumusețea nu ar trebui redusă la aspectul fizic. În opinia sa, felul în care ne raportăm la noi înșine și încrederea pe care o avem în propria persoană sunt la fel de importante ca imaginea din oglindă.

Aceasta vorbește despre două dimensiuni ale frumuseții și atrage atenția asupra tiparelor promovate pe rețelele sociale, care pun o presiune tot mai mare asupra tinerilor.

„Eu cred că sunt două feluri de frumusețe: o frumusețe estetică și o frumusețe interioară, care cred că este la fel de importantă ca și cea de afară. Poate că cea de afară este mai puțin importantă decât cea interioară.

Din nefericire, social media a creat un tipar, un șablon așa-numit de frumusețe și cred că există o presiune foarte mare pentru cei tineri, din nefericire. Dar, până la urmă, este foarte important să ai încredere în tine, să știi cine ești și să nu încerci să fii altcineva. Este foarte bine să fii unic.

”Frumusețea de pe social media este numai o fațadă”

Eu încurajez tinerii și aș vrea să înțeleagă că frumusețea de pe social media este numai o fațadă. În loc să își pună toată energia în a studia, a face ceva pentru viitor, a-și clădi un viitor, te obsedează și îți ocupă foarte mult din zi această obsesie cu felul în care arăți.

Fiind din industria de frumusețe, nu spun că eu nu îmi petrec foarte mult timp să arăt prezentabil, pentru că este foarte important să arăți prezentabil, dar cred că este important să nu fii obsedat să arăți ca altcineva.

În primul rând, faptul că ai makeup... Am studiat la început care este rolul makeup-ului, de ce folosim makeup. Se folosește makeup-ul ca să creezi o iluzie de echilibru și armonie cu fața ta, cu fizionomia ta. Și dacă reușești să înveți și să îl folosești corect, tu poți să îți creezi un look foarte plăcut”, a declarat Anastasia Soare.

Cartea Anastasiei Soare, un mesaj de încurajare pentru cei care și-au pierdut speranța

Pe lângă experiența sa în industria frumuseții, Anastasia Soare a vorbit și despre volumul pe care l-a scris și despre motivele care au determinat-o să își împărtășească povestea. Cartea a fost gândită inclusiv ca un mesaj de încurajare pentru cei care și-au pierdut încrederea în propriile șanse și au nevoie de inspirație pentru a-și urma visurile.

„Motivul pentru care am scris această carte este pentru că, după pandemie, mi s-a părut că oamenii și, în general, cei tineri au nevoie de o încurajare sau și-au pierdut speranța că pot să facă ceva. Și am considerat că, spunând povestea mea, îi pot inspira pe cei care citesc. Se pot inspira și își pot atinge scopurile și pot face ceea ce își doresc în viață. Cam asta este”, a mai spus ea.