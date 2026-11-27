Diabetul, o problemă tot mai gravă în România. 1 din 3 pacienți testați în mediul rural are prediabet, iar 1 din 7 are diabet

2 minute de citit Publicat la 11:59 27 Noi 2026 Modificat la 11:59 27 Noi 2026

Diabetul a devenit una dintre cele mai frecvente boli cronice din România. Foto: Getty Images

Diabetul a devenit una dintre cele mai frecvente boli cronice din România, iar numărul cazurilor continuă să crească de la un an la altul. În cadrul campaniei naționale „Fără diabet”, Caravana cu Medici desfășoară acțiuni de screening în comunități din mediul rural, unde accesul la investigații medicale este redus, și identifică numeroase cazuri noi, până atunci nediagnosticate. Despre dimensiunea reală a acestei probleme și despre ce arată datele strânse în teren a vorbit epidemiologul Adriana Iliescu, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN.

Specialistul atrage atenția că numărul cazurilor diagnosticate nu reflectă întreaga amploare a fenomenului, deoarece o parte importantă a populației nu știe că suferă de această boală. În plus, mulți pacienți ajung la medic abia după apariția complicațiilor.

„În momentul de față, diabetul în România ridică o problemă de sănătate care ar trebui să ne atragă atenția mult mai mult. Din punct de vedere epidemiologic, partea de diabet pe care o avem noi în momentul de față este partea de iceberg epidemiologic, cum îmi place mie să spun, în partea de subdiagnosticare a populației.

În momentul de față suntem fruntași pe partea de complicații în ceea ce privește complicațiile diabetului zaharat, pentru că populația ajunge prea târziu la medic.

Partea de prediabet este singura fereastră în care se poate remedia ceva astfel încât să nu ajungem la diabet”, spune epidemiologul.

Cine are un risc mai mare de a dezvolta diabet

Există mai multe categorii de persoane care ar trebui să acorde o atenție sporită riscului de diabet. Printre acestea se numără adulții cu exces de grăsime abdominală și cei sedentari, dar și persoanele care au împlinit 35 de ani. Riscul poate apărea însă și la vârste mai mici, în special atunci când există antecedente familiale sau alți factori favorizanți.

„Ne uităm la adulții care au exces adipos abdominal și care sunt sedentari, adică evită să facă mișcare. Ne mai gândim la adulții începând cu vârsta de 35 de ani, dar vârsta aceasta poate să scadă dacă aceștia au niște factori genetici, adică ne uităm și la antecedentele personale patologice, dacă mama, tata, bunicul, bunica au avut diabet.

De reținut este faptul că trebuie luate în considerare și femeile care au avut diabet gestațional, femeile care au ovare polichistice și oamenii sau pacienții care au probleme de somn și sunt într-un stres cronic”, explică medicul.

Ce au descoperit medicii în Caravana „Fără diabet”

Rezultatele acțiunilor de screening desfășurate în mediul rural arată că există numeroase cazuri care nu au fost depistate până acum. Potrivit epidemiologului, unul din trei pacienți testați a fost identificat cu prediabet, iar unul din șapte avea deja diabet.

„Evidențiem iceberg-ul de care vorbeam la început, adică am diagnosticat unul din trei pacienți cu prediabet și unul din șapte cu diabet. Am făcut o radiografie a populației din mediul rural care nu poate să ajungă la medic, nu neapărat din cauza lor, ci din motive logistice, și vedem că situația este alarmantă din punct de vedere epidemiologic și al sănătății publice”, spune Adriana Iliescu.

Screeningul poate face diferența între depistarea timpurie a unei probleme și diagnosticarea bolii abia după apariția complicațiilor. În cazul prediabetului, intervenția asupra stilului de viață poate contribui la prevenirea evoluției către diabet zaharat.

„Screeningul este partea de prevenție, este partea de acțiune. Luăm atitudine și acționăm pentru sănătatea publică și pentru binele populației.

Trebuie să ne gândim și la partea de calitate a vieții pacienților, pentru că, în momentul în care ai un prediabet, poți să acționezi și automat îți modifici stilul de viață, stilul comportamental, lucru care este mult mai greu atunci când ajungi să fii diagnosticat cu diabet sau ai complicații”, a concluzionat Adriana Iliescu.