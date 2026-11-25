O fotografie cu fiica lui Kim Jong Un a provocat o dezbatere internațională. SUA au observat cu ce s-a îmbrăcat adolescenta

2 minute de citit Publicat la 13:38 25 Noi 2026 Modificat la 13:50 25 Noi 2026

Kim Jong Un a fost în vizită la o stațiune de schi din apropierea graniței cu China, însoțit de soția și fiica lui FOTO: KCNA

O fotografie care o surprinde pe fiica lui Kim Jong Un pe pârtia de schi a declanșat o dezbatere internațională. Ceea ce atrage atenția este echipamentul pe care îl poartă Kim Ju Ae.

Statele Unite au subliniat faptul că echipamentele de schi se numără printre bunurile de lux interzise să intre în Coreea de Nord, după fotografiile cu adolescenta au fost făcute publice, ea fiind văzută putând ceea ce pare a fi echipament de schi european de lux, potrivit The Straits Times.

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Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru Voice of America, pe 24 noiembrie, că statele membre ale ONU sunt obligate, în temeiul rezoluțiilor Consiliului de Securitate, să împiedice furnizarea, vânzarea sau transferul, direct ori indirect, de bunuri de lux către Coreea de Nord, inclusiv echipamente sportive destinate activităților recreative, precum echipamentul de schi.

Declarațiile au fost făcute după ce fotografii publicate de presa de stat nord-coreeană la 17 noiembrie o arătau pe Ju Ae schiind în timpul vizitei tatălui său într-o zonă turistică din Samjiyon, provincia Ryanggang.

Schiurile ei aveau logo-ul mărcii elvețiene de schi premium Stoeckli, în timp ce inscripțiile de pe geaca și pantalonii săi au alimentat, de asemenea, speculațiile că ar fi purtat articole vestimentare de la un brand francez de lux.

Pak Jong-chon, vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor aflat la guvernare, care a însoțit familia Kim, părea să folosească clăpari și bețe de schi produse de fabricantul austriac de echipamente sportive Fischer.

Schiurile Stoeckli se vând cu prețuri de peste 1.100 de dolari americani, în timp ce clăparii Fischer despre care se crede că au fost purtați de Pak costă aproximativ 600 de dolari americani.

Ambii producători au negat că ar avea relații comerciale cu Coreea de Nord.

Stoeckli a declarat pentru VOA că nu exportă produse în Coreea de Nord și că, pe baza fotografiilor și filmărilor disponibile, nu poate stabili dacă echipamentul era autentic.

Fischer a afirmat, de asemenea, că nu vinde și nu distribuie produse în Coreea de Nord și că respectă sancțiunile și controalele la export impuse de Uniunea Europeană.

Consiliul de Securitate al ONU a interzis exporturile de bunuri de lux către Coreea de Nord în 2006, după primul test nuclear al țării. În 2016, în urma celui de-al patrulea test nuclear, Consiliul a adăugat în mod explicit echipamentele sportive destinate activităților recreative pe lista bunurilor de lux interzise.

Chiar dacă producătorii nu au vândut direct echipamentele către Coreea de Nord, introducerea acestora în țară prin intermediul unor intermediari din state terțe, al misiunilor diplomatice sau al rețelelor de contrabandă ar încălca sancțiunile ONU, a remarcat VOA.

Nu se știe încă cum au ajuns echipamentele în Coreea de Nord și nu a fost confirmată nicio încălcare specifică a sancțiunilor.

În ciuda restricțiilor internaționale impuse de ani de zile, membrii elitei conducătoare din Coreea de Nord au fost adesea văzuți în public cu automobile străine de lux, haine de designer și ceasuri scumpe.