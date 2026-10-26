Kim Jong Un s-a dus sâmbătă în China, dar de data asta nu el a atras atenția, ci ministra lui de externe. Ce s-a văzut în fotografii

Kim Jong Un a făcut o vizită surpriză la Dandong, în China, fiind însoțit de ministra lui de Externe, Choe Son Hui FOTO: KCNA

Sâmbătă, liderul nord-coreean Kim Jong Un a făcut o vizită surpriză la Dandong, un oraş chinez de la frontiera cu Coreea de Nord, dar de această dată nu el a atras atenția presei internaționale, ci ministra lui de Externe.

În fotografiile oficiale, publicate de agenția de stat din Coreea de Nord KCNA, Choe Son Hui este surprinsă cu o geantă de lux în valoare de 3.500 de dolari.





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Geanta este una valoroasă, însă nu prețul ei este problema, ci faptul că sancțiunile sub care se află Coreea de Nord interzic exportul de bunuri de lux către regimul nord-coreean. Mai mult, Kim Jong Un le interzice cetățenilor săi să dețină produse occidentale, iar cei care fac asta riscă chiar și pedeapsa cu moartea.

Choe a purtat o geantă neagră care se pare că este modelul Sac de Jour al casei Yves Saint Laurent (YSL), în timp ce l-a însoțit pe liderul nord-coreean în vizita din China, potrivit NK News.

Geanta din piele, concepută în Franța și fabricată în Italia, se vinde cu 3.550 de dolari, potrivit site-ului oficial YSL.

Choe a fost fotografiată anterior cu o geantă identică în timpul unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, la Moscova, în 2024.

Consiliul de Securitate al ONU a interzis exportul de bunuri de lux către Coreea de Nord începând din 2006, în cadrul sancțiunilor impuse ca răspuns la primul test nuclear al țării, efectuat în același an.

De asemenea, presa de stat nord-coreeană critică în mod regulat idealurile capitaliste și tendințele occidentale. Într-un articol publicat în luna mai, ziarul Pyongyang Times a denunțat „situația mizerabilă din societatea capitalistă, guvernată de legea junglei și de valorile care fac din bani o putere supremă”.

De-a lungul anilor, numeroși oficiali nord-coreeni de rang înalt au fost văzuți purtând produse de lux. Printre aceștia se numără Kim Yo Jong, sora liderului, care a fost surprinsă în 2023 purtând o geantă de lux neagră Lady Dior, al cărei preț de vânzare era de 7.000 de dolari.

Regimul Kim are o lungă tradiție în distribuirea de bunuri de lux, inclusiv ceasuri Rolex și automobile Mercedes-Benz, către cercul său apropiat, pentru a asigura loialitatea. Potrivit unor relatări, Ministerul Apărării din Coreea de Sud și Institutul Coreean pentru Analize de Apărare (KIDA) au estimat în 2024 că Kim cheltuiește aproximativ 1,8 miliarde de dolari anual pentru ceea ce este cunoscut drept „politica darurilor”, destinată unui grup de aproximativ 60.000 de oficiali din elita regimului.

Choe a vizitat ultima dată China în septembrie 2025, la invitația ministrului chinez de externe Wang Yi, la mai puțin de o lună după ce Kim s-a deplasat la Beijing pentru discuții cu liderul chinez Xi Jinping.

La acea vreme, KCNA a relatat că Choe și Wang au ajuns la un „consens deplin” cu privire la o gamă largă de probleme regionale. Presa de stat chineză a relatat, de asemenea, că Choe a susținut principalele inițiative ale Chinei, „inclusiv cele referitoare la Taiwan, Xinjiang, [Tibet] și Hong Kong”.

Cea mai recentă vizită a lui Kim în China a marcat cea de-a 76-a aniversare a intrării Chinei în Războiul din Coreea din perioada 1950–1953, precum și deschiderea, mult întârziată, a Noului Pod peste râul Yalu (Podul peste râul Amnok), la 15 octombrie.

În timpul vizitei, Kim a mers la un memorial dedicat Războiului din Coreea și la o fabrică de autobuze din Dandong și s-a întors în Coreea de Nord în aceeași zi traversând podul.