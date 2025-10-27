Kim Jong-Un şi-a trimis ministra de Externe la Moscova pentru "apropierea spirituală" cu Rusia. Aceasta se întâlnește cu Putin

Kim Jong-Un şi-a trimis ministra de Externe la Moscova pentru "apropierea spirituală" cu Rusia. FOTO: Hepta

Vladimir Putin se întâlneşte luni, la Moscova, cu ministra de externe a Coreei de Nord, Choe Son Hui, în cadrul vizitei sale în Rusia. Aceasta a avut deja o întrevedere cu Serghei Lavrov, ocazie cu care cele două țări au semnat un acord de apărare reciprocă, potrivit Agerpres.

Șefa diplomației nord-coreene a salutat în cursul dimineții 'apropierea spirituală' dintre țara sa și Rusia, în cadrul unei întâlniri cu omologul său rus Serghei Lavrov, la Moscova.

Ea a subliniat, de asemenea, că 'poziția consecventă' a Phenianului a fost aceea de a 'susține neclintit' 'politicile' Kremlinului, în special pentru a 'realiza marea cauză a construirii unei Rusii puternice'.

La rândul său, Lavrov a afirmat că relațiile dintre cele două țări au beneficiat în ultimele trei luni de 'un impuls foarte puternic' pentru 'dezvoltarea acordurilor de principiu' încheiate în timpul întâlnirii din iunie 2024, la Phenian, dintre Vladimir Putin și Kim Jong Un.

În urma acestei întâlniri, cele două țări au semnat un acord de apărare reciprocă.

Relațiile dintre Phenian și Moscova s-au consolidat considerabil de la invazia rusă din Ucraina în 2022, Coreea de Nord sprijinind efortul de război al aliatului său.

Soldaţi nord-coreeni luptă pentru Rusia, în Ucraina

Phenianul a furnizat mii de soldați Rusiei pentru a o ajuta să respingă, între sfârșitul anului 2024 și primăvara anului 2025, trupele ucrainene care ocupaseră o mică parte a regiunii ruse Kursk.

'Rușii nu vor uita niciodată faptele soldaților și ofițerilor Armatei Populare Coreene în regiunea Kursk', a declarat luni Serghei Lavrov, asigurând că aceste 'fapte' vor consolida 'legăturile de prietenie' și 'comuniunea istorică' dintre cele două țări.

Phenianul furnizează, de asemenea, Rusiei arme și muniții, potrivit Coreii de Sud, care suspectează că Moscova transferă în schimb aliatului său tehnologie militară sensibilă.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în septembrie, la Beijing, în marja paradei care a marcat 80 de ani de la sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.