Putin i-a întors serviciul lui Kim Jong-Un: Rusia ar fi ajutat Coreea de Nord cu tehnologie pentru submarine

Ministrul Apărării din Coreea de Sud, Ahn Gyu-back, a declarat în fața unei comisii a Parlamentului că pare adevărat că Nordul primește de la Rusia „diverse tehnologii” pentru dezvoltarea submarinelor sale, potrivit TrtWorld.

Ministrul a spus, însă, că este prematur să se concluzioneze dacă Phenianul a lansat o rachetă balistică dintr-un submarin. Coreea de Nord a promis că va dezvolta submarine care pot lansa rachete balistice și a lansat astfel de rachete de pe platforme submersibile, însă nu este clar dacă Phenianul a reușit să stăpânească tehnologia lansării de pe submarine.

De asemenea, Coreea de Nord urmărește dezvoltarea de submarine cu propulsie nucleară.

Coreea de Nord și Rusia și-au îmbunătățit dramatic cooperarea militară în ultimii doi ani, Phenianul desfășurând peste 10.000 de soldați pentru a lupta în războiul cu Ucraina în schimbul asistenței tehnologice economice și militare, conform evaluărilor serviciilor de informații sud-coreene.

Kim Jong-un a prezentat „cel mai puternic sistem de arme nucleare”

Coreea de Nord a dezvăluit vineri „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice” al țării, numit Hwasong-20, în timpul paradei militare organizate la Phenian pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitoresc, la un eveniment la care nu au participat președinții Chinei și Rusiei.

„Când detașamentul rachetei balistice intercontinentale Hwasong-20, cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice al Coreei de Nord, a intrat în piață, entuziasmul publicului a atins apogeul”, a relatat sâmbătă agenția de știri de stat KCNA, referindu-se la parada din seara precedentă, la care a participat președintele Kim Jong-un.

Este prima apariție publică a acestei rachete, despre care unii experți anticipează că va dispune de focoase multiple, permițându-i să atace mai multe ținte simultan și să păcălească sistemele antirachetă.