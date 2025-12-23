Kennedy Center, recent redenumit după Trump, va difuza premiera documentarului „Melania”, despre soția președintelui SUA

1 minut de citit Publicat la 23:22 23 Dec 2025 Modificat la 23:22 23 Dec 2025

Noul documentar al Primei Doamne este în lucru din noiembrie 2024. Sursa foto: Hepta

Documentarul despre Melania Trump va avea premiera la Kennedy Center, conform publicației The Hollywood Reporter, care nu a specificat data proiecției la emblematica organizație artistică din Washington recent redenumită de actualul președinte american, transmite, marți, agenția EFE, citată de Agerpres.

Trailerul filmului „Melania” a fost lansat săptămâna trecută.

„O luăm de la capăt”, rostește, în primele secunde ale trailerului, fostul model sloven, în vârstă de 55 de ani, purtând ținuta devenită deja legendară, cu pălărie cu boruri largi și pantaloni bleumarin, pe care a purtat-o la a doua învestire a soțului ei, președintele Donald Trump.

Proiectul Amazon MGM Studios va fi lansat în cinematografe pe data de 30 ianuarie 2026 și a fost anunțat în ianuarie, cu doar două săptămâni înainte ca liderul republican să revină la Casa Albă.

Pe lângă filmul de 104 minute, platforma pregătește o serie documentară în trei părți.

Filmul este regizat de Brett Ratner, cunoscut pentru saga „Rush Hour” și pentru acuzațiile de abuz sexual care i-au fost aduse la începutul mișcării „Me Too”, în 2017. După cum scrie The Hollywood Reporter, această producție biografică marchează revenirea lui Ratner în urma acestor acuzații.

Filmul este considerat un nou demers al Melaniei Trump de a se deschide către publicul american, după publicarea memoriilor sale, la sfârșitul anului 2024.

„Toată lumea vrea să știe. Așa că, iată”, spune ea.

Kennedy Center a fost redenumit „Trump-Kennedy Center for the Performing Arts”. Centrul a adăugat numele lui Trump pe fațada sa pe 19 decembrie, la o zi după ce consiliul său de administrație, condus acum de președintele SUA, a votat în favoarea redenumirii organizației.

Schimbarea, potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, s-a datorat „muncii incredibile” pe care președintele SUA „a depus-o în ultimul an pentru a salva clădirea”.

Numele Kennedy Center a fost stabilit prin lege în ianuarie 1964, așadar o schimbare de această natură ar necesita aprobarea Congresului, unde republicanii dețin majoritatea.