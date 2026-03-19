Trump, întrebat de un reporter japonez de ce nu și-a anunțat aliații că atacă Iranul: „Voi de ce nu ne-ați anunțat la Pearl Harbor?”

Un reporter japonez l-a întrebat pe Donald Trump, joi, în Biroul Oval, în timpul unei întâlniri bilaterale cu șefa guvernului nipon, Sanae Takaichi, de ce nu i-a informat pe aliații săi despre faptul că urma să atace Iranul. Președintele SUA a spus că nu a vrut să „semnalizeze prea mult” pentru că voia ca atacul să fie o „surpriză”.

Apoi, Trump a glumit despre Al Doilea Război Mondial, întrebându-l pe reporter de ce Japonia „nu a anunțat SUA de atacul de la Pearl Harbor”. Sanae Takaichi a zâmbit jenată, a oftat și și-a schimbat poziția pe scaun, în timp ce avea loc acest schimb de replici.

„Un lucru este că nu vrei să semnalizezi prea mult. Știți, când intervenim, intervenim foarte dur și nu am spus nimănui despre asta pentru că voiam surpriza”, a declarat Trump în timpul unei întâlniri bilaterale alături de prim-ministra niponă, Sanae Takaichi, în Biroul Oval.

„Cine știe mai bine decât Japonia ce înseamnă o surpriză?” a spus Trump. „Voi de ce nu mi-ați spus despre Pearl Harbor? OK?”, a adăugat el.

Trump a ordonat pentru prima dată un atac asupra Iranului în urmă cu aproape trei săptămâni, o decizie care a amplificat tensiunile în regiune și a ridicat întrebări din partea aliaților privind coordonarea și comunicarea.

Declarația lui Trump face referire la atacul-surpriză de la Pearl Harbor, care a ucis peste 2.400 de americani și a determinat intrarea Statelor Unite în Al Doilea Război Mondial, în 1941.