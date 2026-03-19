Avertismentul FMI: creșterea prețului la energie majorează inflația și încetinește economia globală

O creştere prelungită a preţurilor la energie ar putea majora inflaţia şi reduce ritmul de creştere al economiei mondiale, avertizează Fondul Monetar Internaţional (FMI), care a anunțat că monitorizează cu atenţie evoluţiile în războiul din Iran şi perturbările care afectează producţia de energie, relatează Agerpres.

Conflictul a avut deja ca rezultat perturbări semnificative ale livrărilor de petrol şi gaze pe cale maritimă, majorând cotaţia barilului de ţiţei cu peste 50%, la peste 100 de dolari, a afirmat purtătorul de cuvânt al FMI, Julie Kozack, potrivit Reuters.



Instituţia financiară nu a primit cereri oficiale pentru finanţare de urgenţă, dar este pregătită să ajute statele membre în caz de nevoie. Oficialii FMI sunt în discuţii cu miniştrii de Finanţe şi guvernatori ai băncilor centrale din statele membre, precum şi cu instituţiile regionale, a explicat Kozack.



Oficialul a adăugat că impactul global al războiului depinde de durata, intensitatea şi extinderea sa. FMI va include conflictul în actualizarea previziunilor sale economice, care vor fi publicate la mijlocul lunii viitoare.



Kozack a citat „regula generală” a FMI conform căreia fiecare avans de 10% al preţului petrolului în cursul unui an ar urma să aibă ca rezultat o creştere de 40 puncte de bază a inflaţiei globale şi un declin între 0,1% şi 0,2% al economiei mondiale.



Dacă cotaţia barilului de ţiţei rămâne la peste 100 de dolari timp de un an, efectele asupra inflaţiei şi economiei globale vor fi semnificative. Băncilor centrale, a apreciat oficialul FMI, ar trebui să rămână vigilente în contextul creşterii preţurilor la energie, analizând cu atenţie dacă inflaţia se extinde dincolo de preţurile la energie şi dacă aşteptările inflaţioniste rămân ancorate solid.



Evaluarea preliminară a FMI indică că războiul va slăbi creşterea economiilor din Consiliul de Cooperare al Golfului (GCC - alianţa economică şi politică a ţărilor din Golful Persic), a declarat purtătorul de cuvânt al FMI, fără a oferi date concrete. Multe vor depinde de capacitatea ţărilor de a relua exporturile de petrol şi gaze, a adăugat Kozack.



Kristalina Georgieva, directorul general al FMI, avertiza luna aceasta: „Dacă noul conflict se prelungeşte, are potenţial clar şi evident de a afecta încrederea pieţelor, creşterea economică şi inflaţia, punând noi solicitări asupra autorităţilor”.



În ianuarie, FMI şi-a revizuit uşor previziunile de creştere globală la 3,3% pentru 2026 şi la 3,2% pentru anul viitor.