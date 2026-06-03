PSD cere demiterea șefului Armatei. Grindeanu: Retragerea din funcție ar fi gestul firesc. Reprezintă o vulnerabilitate

Șeful Armatei este acuzat de DNA. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele PSD Sorin Grindeanu cere retragerea șefului Armatei, Gheorghiță Vlad, după ce acesta a fost pus sub acuzare de DNA pentru complicitate la uzurparea funcției. Într-un mesaj publicat miercuri, pe Facebook, Grindeanu susține că „ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță”.

„Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română. În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare”, a scris Grindeanu.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat marți dimineață la DNA – Secția militară, într-un dosar în care i s-a comunicat calitatea de suspect pentru complicitate la uzurparea funcției.

În același dosar apare și fiica generalului Mircea Anicescu, pentru care ar fi fost făcute intervenții în vederea avansării în grad înainte de termen, potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN. Mircea Anicescu este o figură cunoscută în cadrul Ministerului Apărării Naționale, unde a ocupat funcția de locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane. Acesta a fost înaintat în iulie 2025 la gradul de general-maior (cu două stele) și a trecut ulterior în rezervă.

Potrivit acelorași surse, în anchetă sunt vizați și generalii Iulian Berdilă și Mihai Șomordolea. Cei trei ar fi implicați într-o investigație care vizează suspiciuni de trafic de influență, în legătură cu fraudarea și favorizarea unor candidați la examenele de promovare și admitere în structurile Armatei Române.

Generalul Gheorghiță Vlad respinge acuzațiile care i-au fost aduse de procurorii DNA, precizând că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și nu a avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități de acest tip.

Acesta afirmă că are încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și probelor, însă consideră “cel puțin curios” momentul în care au fost formulate acuzațiile, în condițiile în care dosarul ar fi fost instrumentat de aproape un an, iar punerea sub acuzare intervine într-un context național Țdeosebit de sensibil și complex”.

“Resping categoric acuzațiile care mi-au fost aduse și afirm fără echivoc că nu am săvârșit nicio faptă de corupție și nu am avut nicio implicare, directă sau indirectă, în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte.

Voi avea încredere că adevărul va rezulta din analiza obiectivă a faptelor și a probelor, însă nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales pentru formularea acestei acuzații, în condițiile în care dosarul este instrumentat de aproape un an, iar decizia de punere sub acuzare intervine tocmai acum, într-un context deosebit de sensibil și complex la nivel național”, a scris generalul Gheorghiță Vlad pe Facebook.