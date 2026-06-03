Un robot semi-umanoid, care învață meseria direct la locul de muncă, a fost prezentat de producători. Cum arată și unde se poate angaja

Robotul semi-umanoid cu inteligență artificială PUDU D7. Sursa foto: Hepta

Compania chineză Pudu Robotics a prezentat PUDU D7, o nouă generație de robot industrial semi-umanoid, cu inteligență artificială, conceput pentru fabrici, depozite și alte medii industriale. Spre deosebire de roboții industriali tradiționali, care funcționează pe baza unor programe prestabilite și a unor fluxuri fixe de lucru, noul model este proiectat să învețe din experiență și să își îmbunătățească permanent performanțele direct în timpul activității, potrivit AI Insider.

PUDU D7 combină hardware de nivel industrial cu sistemul de inteligență artificială PuduFM 1.0, dezvoltat de companie. Robotul este capabil să înțeleagă sarcini, să învețe din datele operaționale și să își optimizeze comportamentul în funcție de condițiile reale de lucru.

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Ce este un robot semi-umanoid

Din punct de vedere al designului, robotul are o formă semi-umană. În locul picioarelor, acesta folosește o platformă mobilă cu roți omnidirecționale, care îi permite să se deplaseze cu ușurință în spații industriale complexe. Aspectul său este inspirat din echipamentele de protecție industrială, capul fiind proiectat după modelul unei căști de siguranță, iar șasiul preluând elemente specifice vehiculelor off-road pentru a sublinia mobilitatea și adaptabilitatea.

Producătorul susține că robotul și-a demonstrat deja versatilitatea în diverse scenarii simulate din lumea reală. Acesta poate sorta și așeza produse pe rafturi în magazine, poate gestiona componente în mediul industrial, poate servi și strânge mesele în restaurante și poate utiliza în mod autonom lifturile din clădirile de birouri.

Ce locuri de muncă poate ocupa roboul PUDU D7

În depozite și centre logistice, PUDU D7 poate efectua independent activități precum manipularea mărfurilor, preluarea produselor de pe rafturi, reaprovizionarea stocurilor și transportul materialelor în interiorul facilităților. Robotul poate chiar să împingă cărucioare și să transporte încărcături între diferite zone de lucru.

Modelul are o capacitate de încărcare de până la 14 kilograme și poate opera la înălțimi de până la doi metri, ceea ce îi permite să interacționeze eficient cu sistemele de depozitare amplasate pe rafturi înalte.

Una dintre caracteristicile sale importante este sistemul cu două brațe robotice, dotate cu control precis al forței. Acest lucru îi permite să manipuleze obiecte grele cu grijă, reducând riscul deteriorării produselor. Pentru operațiuni care necesită precizie ridicată, precum asamblarea componentelor, dozarea materialelor sau manipularea delicată a pieselor, robotul utilizează senzori tactili avansați care oferă feedback în timp real privind presiunea și forța aplicată.

Poate atinge o precizie de control la nivel de milimetru

Potrivit companiei, sistemul poate atinge o precizie de control la nivel de milimetru, ajustând automat forța exercitată în funcție de materialele și sarcinile implicate.

Pentru a se deplasa în siguranță în medii industriale aglomerate și în continuă schimbare, PUDU D7 este echipat cu sisteme LiDAR amplasate atât în partea frontală, cât și în cea posterioară, precum și cu un complex sistem de percepție a mediului. Aceste tehnologii îi permit să monitorizeze permanent spațiul din jur, să identifice obstacolele, să detecteze modificările de traseu și să se adapteze în timp real la condițiile de lucru.

Robotul dispune de o vizibilitate completă la 360 de grade asupra mediului înconjurător și poate fi implementat în fabrici fără modificări majore ale infrastructurii existente, reducând astfel costurile și timpul necesar integrării.

Roboți capabili să lucrează și să evolueze continuu

Un alt element care îl diferențiază de multe sisteme automatizate actuale este capacitatea de schimbare autonomă a bateriilor. PUDU D7 poate scoate, înlocui și încărca singur bateriile, fără intervenția unui operator uman. Astfel, robotul poate funcționa non-stop, 24 de ore din 24 și șapte zile pe săptămână, reducând perioadele de inactivitate și crescând productivitatea.

La baza tuturor acestor funcții se află modelul de inteligență artificială PuduFM 1.0, care colectează și procesează permanent date din activitatea robotului. Sistemul învață proceduri operaționale, relații spațiale și procese industriale, îmbunătățindu-și în timp capacitatea de luare a deciziilor și adaptarea la sarcini noi.

Compania consideră că PUDU D7 reprezintă trecerea de la roboții care execută simplu comenzi la sisteme capabile să înțeleagă mediul în care lucrează și să evolueze continuu. Potrivit dezvoltatorilor săi, robotul nu este doar un instrument de automatizare, ci un agent industrial inteligent, capabil să învețe din fiecare deplasare, manipulare și interacțiune efectuată în lumea reală.