Protestatarii încearcă să forțeze intrarea în Ministerul Finanțelor. Ei amenință că lasă Bucureștiul fără încălzire

Angajații Elcen au ieșit în stradă și protestează în fața Ministerului de Finanțe. Foto: Captură Antena 3 CNN

Angajații Elcen au ieșit în stradă și protestează în fața Ministerului de Finanțe, luni. Revolta acestora este atât de mare încât au forțat ușa instituției și au încercat să intre în clădire. Dacă nu primesc salarii mai mari, angajații companiei care asigură energia termică în București, amenință că vor lăsa Capitala fără căldură de sărbători.

Angajaţii Elcen, producătorul care asigură energia termică pentru 2 milioane de bucureșteni și peste 5000 de instituții publice, protestează luni în faţa Ministerului de Finanţe.

Austeritatea este principalul motiv pentru care au ieșit în stradă, iar urmările pot fi grave, spun aceştia. Bucureştenii ar putea rămâne fără căldură în pragul sărbătorilor.

Principala nemulţumire este ordonanţa trenuleţ din 2024, care i-a a fectat profund, spun aceştia. Potrivit lor, actul a generat blocaje majore în construcția bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a condus, în mod direct, la pierderi salariale pentru angajații din sectorul energetic.

În condițiile în care nu primesc un răspuns din partea autorităților, angajații susțin că Bucureștiul ar putea rămâne fără căldură în prag de sărbători.

Protestul are loc între 11:00 și 13:00 și a fost organizat de Sindicatul Liber Independent din Sucursala Electrocentrale București (SLI-SEB), în parteneriat cu Federația Națională a Energeticienilor din România (F.N.E.R.)