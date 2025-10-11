Kim Jong-un a prezentat „cel mai puternic sistem de arme nucleare” la parada de la Phenian de la care au lipsit Xi și Putin

Fotografii de la paradă au arătat racheta Hwasong-20, lungă de un metru, trecând pe lângă numeroși spectatori cu steaguri nord-coreene / Sursă foto: Profimedia Images

Coreea de Nord a dezvăluit vineri „cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice” al țării, numit Hwasong-20, în timpul paradei militare organizate la Phenian pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a fondării Partidului Muncitoresc, la un eveniment la care nu au participat președinții Chinei și Rusiei, remarcă sâmbătă EFE, potrivit Agerpres.

„Când detașamentul rachetei balistice intercontinentale Hwasong-20, cel mai puternic sistem de arme nucleare strategice al Coreei de Nord, a intrat în piață, entuziasmul publicului a atins apogeul”, a relatat sâmbătă agenția de știri de stat KCNA, referindu-se la parada din seara precedentă, la care a participat președintele Kim Jong-un.

Alte fotografii de la paradă au arătat racheta Hwasong-20, lungă de un metru, trecând pe lângă numeroși spectatori cu steaguri nord-coreene. Se crede că raza de acțiune a armei este suficient de mare pentru a atinge ținte din Statele Unite, scrie dpa.

Este prima apariție publică a acestei rachete, despre care unii experți anticipează că va dispune de focoase multiple, permițându-i să atace mai multe ținte simultan și să păcălească sistemele antirachetă.

Autoritățile de la Phenian făcuseră deja referire la noul ICBM în timpul „testului final” al motorului său cu combustibil solid, supravegheat de Kim în septembrie. Deși Hwasong-20 urmărește să extindă raza de acțiune și capacitatea distructivă a predecesoarelor sale, aceasta nu a fost încă testată, astfel încât capacitățile sale operaționale nu pot fi confirmate.

Rachete hipersonice, rachete de croazieră strategice cu rază lungă de acțiune, sisteme antiaeriene, tancuri Chonma-20 de nouă generație și lansatoare multiple de rachete de 600 mm au fost, de asemenea, expuse în timpul paradei, potrivit KCNA.

Evenimentul i-a reunit pe prim-ministrul chinez Li Qiang și pe vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev. Cu toate acestea, președinții chinez, Xi Jinping, și respectiv rus, Vladimir Putin, au lipsit, în ciuda speculațiilor că Phenianul le-ar fi adresat direct invitații.

Kim nu a menționat Seulul sau Washingtonul în discursul său

Kim Jong-un a prezidat parada de pe platforma centrală a Pieței Kim Ir Sen, unde a ținut un discurs în care a subliniat că armata nord-coreeană trebuie „să evolueze continuu ca o forță invincibilă” care elimină orice amenințare, potrivit KCNA, citată de agenția de știri sud-coreeană Yonhap.

În discursul său, Kim Jong Un a adus un omagiu trupelor nord-coreene care luptă alături de forțele ruse în războiul Moscovei împotriva Ucrainei.

Potrivit Seulului, aproximativ 600 de soldați nord-coreeni au fost uciși și câteva mii au fost răniți de când au fost trimiși în luptă, în special pentru a recuceri regiunea rusă Kursk. Phenianul furnizează, de asemenea, Rusiei arme și muniții, potrivit Coreei de Sud, care suspectează că, în schimb, Moscova transferă tehnologie militară sensibilă aliatului său.

„Spiritul eroic de luptă demonstrat de forțele noastre armate revoluționare pe câmpurile de luptă străine pentru justiție internațională, precum și victoria pe care au obținut-o, au demonstrat perfecțiunea lor ideologică și spirituală”, a declarat liderul nord-coreean.

Kim nu a menționat Seulul sau Washingtonul în discursul său, limitându-se la o mențiune generală a luptei împotriva „hegemoniei”.

Recent, Casa Albă a lăsat deschisă posibilitatea de a purta negocieri cu Phenianul fără condiții prealabile, ceea ce pare să implice faptul că ar putea exclude problema „denuclearizării” în discuțiile inițiale, respectând cerințele Coreei de Nord.

La rândul său, Seulul a continuat să transmită semnale de deschidere către dialog, pe care regimul nord-coreean continuă să le ignore.