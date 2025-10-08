„UE ar trebui să înceteze să repete acuzaţii false asupra programului nuclear”. Iranul îi convoacă pe ambasadorii europeni la Teheran

Majid Takht-Ravanchi, ministrul adjunct de Externe al Iranului. sursa foto: Getty

Iranul a convocat ambasadorii europeni la Teheran, acuzându-i de „afirmaţii intervenţioniste” privind suveranitatea insulelor disputate din strâmtoarea Ormuz şi programul său nuclear, a relatat miercuri agenţia locală Isna, relatează Agerpres.

Convocarea vine în urma unui comunicat comun emis de Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) şi Uniunea Europeană (UE), după o reuniune desfăşurată luni în Kuweit, în care Iranul era îndemnat „să pună capăt ocupaţiei sale” asupra celor trei insule din Golf.

Insulele Abu Musa, Tunb-ul Mare şi Tunb-ul Mic, situate la intrarea în strâmtoarea strategică Ormuz – prin care trece o cincime din petrolul transportat pe mare la nivel mondial – sunt revendicate de Emiratele Arabe Unite, dar Teheranul susţine că fac parte integrantă din teritoriul iranian.

Potrivit Isna, ministrul-adjunct al afacerilor externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, i-a convocat pe ambasadorii europeni pentru a le exprima „protestul său ferm” faţă de „revendicările fără fundament” legate de suveranitatea celor trei insule. Agenţia nu a precizat naţionalitatea diplomaţilor prezenţi.

Oficialul iranian a criticat, de asemenea, pasajele din comunicatul comun CCG–UE referitoare la programul nuclear al Iranului, calificându-le drept „ingerinţă manifestă” şi subliniind că „capacităţile de apărare” ale ţării reprezintă un drept suveran şi o garanţie pentru stabilitatea regională.

Comunicatul emis la Kuweit cerea Iranului să reia „deplina sa cooperare” cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) – suspendată după luni de tensiuni şi în urma războiului din iunie cu Israelul – şi îl îndemna să promoveze „detensionarea regională” şi să limiteze proliferarea de rachete şi drone.

„UE ar trebui să înceteze să repete acuzaţii false asupra programului nuclear iranian şi mai degrabă să dea socoteală pentru propriul comportament distructiv”, a declarat Majid Takht-Ravanchi.

Totodată, diplomaţia iraniană a precizat luni că Teheranul nu are în vedere, „în acest stadiu”, reluarea negocierilor cu statele europene privind programul său nuclear, în ciuda sancţiunilor ONU reintroduse pe 28 septembrie la iniţiativa Franţei, Regatului Unit şi Germaniei.

Programul nuclear al Iranului tensionează de ani de zile relaţiile cu Occidentul, în special cu Statele Unite, care, alături de Israel, acuză Teheranul că urmăreşte dezvoltarea unei arme nucleare.

Iranul respinge aceste acuzaţii şi insistă asupra dreptului său de a dezvolta energie nucleară în scopuri strict civile, în special pentru producerea de electricitate.