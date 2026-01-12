Amenzi de peste 32 de milioane de euro pentru mai multe companii care și-au împărțit piața forței de muncă. Lista firmelor sancționate

Astfel de înțelegeri sunt cunoscute sub denumirea de acorduri „no-poaching”. Foto: Hepta

Opt companii au fost amendate cu 163,71 milioane lei (aproximativ 32,15 milioane euro) de Consiliul Concurenței, după ce inspectorii au descoperit că au făcut o înțelegere anticoncurențională constând în împărţirea pieţei forţei de muncă pentru a limita mobilitatea angajaţilor şi a menţine costurile reduse cu resursa umană la un nivel redus, a anunţat luni autoritatea de concurenţă, potrivit Agerpres.



În urma unei investigaţii, autoritatea de concurenţă a constatat că Alten Si-Techno Romania SRL, Akkodis Romania SRL, Automobile-Dacia SA, Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, Expleo Romania SRL, FEV ECE Automotive SRL, Renault Technologie Roumanie SRL şi Segula Technologies Romania SRL au stabilit să nu se concureze pentru recrutarea şi angajarea reciprocă a forţei de muncă calificată/specializată asociată activităţilor de producţie autovehicule şi/sau altor activităţi conexe, incluzând servicii de inginerie şi consultanţă tehnică din România.



De asemenea, companiile s-au înţeles să nu recruteze resurse umane de la una dintre celelalte companii fără acordul prealabil al acesteia din urmă.



Potrivit autorităţii, amenzile aplicate au fost următoarele:

Akkodis Romania SRL - 5,54 milioane lei;

Alten Si-Techno Romania SRL - 10,65 milioane lei;

Automobile-Dacia SA - 81,53 milioane lei;

Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL - 7,71 milioane lei;

Expleo Romania SRL - 7,43 milioane lei;

Fev ECE Automotive SRL - 1,4 milioane lei;

Renault Technologie Roumanie SRL - 46,29 milioane lei;

Segula Technologies Romania SRL - 3,16 milioane lei;

Astfel de comportamente, cunoscute sub denumirea de acorduri „no-poaching”, sunt înţelegeri prin care companiile sunt de acord să nu angajeze sau să facă oferte spontane angajaţilor unor firme concurente, renunţând, astfel, la concurenţa pentru atragerea şi menţinerea forţei de muncă.



„Este primul caz în care sancţionăm astfel de practici anticoncurenţiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forţei de muncă specializate. Resursele umane reprezintă un parametru esenţial al concurenţei între companii, având în vedere ponderea costurilor cu personalul în cheltuielile totale, deficitul de forţă de muncă sau mobilitatea salariaţilor/colectivului.

Acest tip de comportament,"no-poaching", este deosebit de nociv atât pentru concurenţă, prin crearea unor bariere artificiale pe piaţă, cât şi pentru angajaţi ale căror oportunităţi de mobilitate sunt afectate”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, citat în comunicat.



În cadrul investigaţiei, una dintre companii a aplicat la programul de clemenţă, furnizând documente şi informaţii ce au avut o contribuţie semnificativă la probarea practicii anticoncurenţiale şi a primit o reducere semnificativă a amenzii, iar alte cinci companii şi-au recunoscut fapta şi, prin urmare, au beneficiat de reduceri ale sancţiunilor.



Investigaţia a fost declanşată în urma unei sesizări primite pe Platforma Avertizorilor de Concurenţă.



Consiliul Concurenţei reaminteşte că legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, cum sunt cele care împart pieţele/sursele de aprovizionare.



Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile. Decizia autorităţii de concurenţă va fi publicată pe site-ul instituţiei după eliminarea informaţiilor confidenţiale.