Moțiunea împotriva Oanei Țoiu a picat în Senat: "Au încercat ca vocea lor împotriva României să se audă mai tare"

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, nu a participat la dezbateri, fiind la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe. FOTO: Agerpres

Senatul a respins, luni, moțiunea simplă depusă de partidele din opoziție împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu. S-au înregistrat 44 voturi pentru, 59 contra și o abținere, potrivit Agerpres.

Ministrul Oana Țoiu nu a participat la dezbateri, fiind la Bruxelles la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe. Din partea MAE a fost prezentă Clara Volintiru, secretar de stat.

Moțiunea a vizat, potrivit inițiatorilor, “modul defectuos, ideologizat și necoordonat” în care a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE - Mercosur.

Documentul, intitulat “Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune 'da' altora și ‘nu' propriilor cetățeni, a fost semnată de 43 de senatori (PACE - Întâi România, AUR și neafiliați).

Moțiunea a primit aviz negativ din partea Comisiei de politică externă

Moțiunea, citită de senatorul PACE-Întâi România Daniel-Paul Gheorghe, a primit aviz negativ din partea Comisiei de politică externă a Senatului.

Oana Țoiu a anunțat că nu va participa la dezbateri, din cauza unei agende externe încărcate.

Țoiu a subliniat, într-un mesaj pe Facebook, că nu a renunțat la participarea la Consiliul Afaceri Externe pentru a transmite un mesaj “clar” din partea României privind temele aflate pe agenda întâlnirii.

Oana Țoiu a avut un mesaj și pentru semnatarii moțiunii simple: „Moţiunea împotriva mea este scrisă de domnul Ninel Peia, care după ce a fost votat a şi schimbat partidul şi, desigur, semnată de domnul Petrişor Peiu, care a spus public că nu îi pot critica pe românii care fac poze cu Putin şi că nu pot spune că aceasta nu este poziţia României. Delimitarea de Putin, în perspectiva dumnealui, este “o gafă diplomatică”. Probabil că s-ar aşeza bucuros cu Vladimir Putin în poza acum, noi nu. Ce încearcă să facă aceşti domni este ca România să nu fie reprezentată la nivel de ministru în această reuniune. Aşa că şi-au copiat propria moţiune pe Mercosur, pe care au depus-o ca să se suprapună pe Consiliul de Afaceri Externe.”

Oana Țoiu, mesaj pentru opoziție

Oana Ţoiu mai spune că „alături de ei au semnat moţiunea senatori de la AUR despre care ştim că au fost în SUA să susţină o doamnă din Congres care a cerut oficial ieşirea SUA din NATO”.

“Au încercat ca vocea lor împotriva României să se audă astăzi mai tare decât vocea noastră europeană şi fac asta nu într-o săptămână întâmplătoare, ci exact în zilele în care se împlinesc 4 ani de la începerea războiului.

Pentru cei care i-au votat am un respect cerut de Constituție, democrația noastră funcționează întocmai pentru că respectăm opțiunile politice diferite ale cetățenilor noștri.

De aceea am respectat și cererile lor. Ceea ce am discutat în acest mandat în MAE cu Ucraina sau despre Ucraina la nivelul Uniunii Europene a fost transparent și public pentru ca au dreptate să ceară acest lucru.

Acești politicieni însă nu cred că respectă onest voturile primite, pentru că în declarațiile pe care le fac nu pot nici ei explica cum ar putea fi aliniate cu interesele strategice ale României.

Ei nu au spus însă în campania în care au cerut aceste voturi nici că vor ca țările să cedeze teritoriile lor, nici că se vor alătura celor care cer ieșirea SUA din NATO, deși NATO e furnizorul nostru principal de securitate. Nu au spus nici că vor face campanii anti-UE, deși Produsul Intern Brut al României s-a triplat de la aderare și am depășit borna de 100 de miliarde de euro din bani europeni alocați României din 2007 până azi.

Vocea noastră rămâne una europeană, una care susține sancționarea Rusiei, vocea noastră nu va deveni șovăielnică doar pentru că ei folosesc ura ca instrument și în dezbateri și în campanii online”.

Miniștrii de Externe ai țărilor membre ale Uniunii Europene, reuniți luni la Bruxelles, încearcă să adopte al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, după ce ambasadorii statelor membre nu au reușit să ajungă săptămâna trecută la un acord în această privință.