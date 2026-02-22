Ungaria sfidează Bruxellesul: anunță că va bloca al 20-lea pachet de sancțiuni anti-Rusia. Ministrul lui Orban dă vina pe Ucraina

Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei.

Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a anunțat că țara sa va bloca adoptarea, de către Uniunea Europeană, a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Szijjarto a invocat drept motiv faptul că Ucraina ar fi blocat tranzitul țițeiului rusesc către Ungaria prin oleoductul Drujba, transmite, duminică, Agerpres citând AFP.

"Luni este prevăzută adoptarea, la reuniunea Consiliului miniștrilor de Externe, a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni. Noi vom bloca această decizie", a scris duminică pe Facebook șeful diplomației de la Budapesta.

"Atâta timp cât ucrainenii nu vor permite livrările de petrol către Ungaria, nu vom permite adoptarea unor decizii importante pentru ei", a adăugat el.

Rusia este deja vizată de numeroase sancțiuni din partea Uniunii Europene, în urma invaziei care a declanșat în urmă cu patru ani războiul din Ucraina.

Șefa diplomației europene anunță o "tentativă" de înăsprire a măsurilor la adresa Rusiei

Kaja Kallas, înalt reprezentant al Uniunii pentru afacerile externe și politica de securitate, a spus că luni va avea loc "o încercare" de a adăuga alte măsuri împotriva Moscovei.

Acest demers are loc în contextul în care mai mulți diplomați europeni au afirmat că reprezentanții celor 27 de state membre nu au ajuns la un acord privind conținutul noului pachet.

Kallas apreciat vineri că "sancțiunile funcționează, afectează sever economia Rusiei, iar fiecare nouă măsură limitează și mai mult capacitățile Rusiei de a purta războiul".

Ungaria și Slovacia au oprit exporturile de motorină în Ucraina

Anterior deciziei anunțate duminică de ministrul ungar de Externe, guvernele de la Budapesta și Bratislava au trecut deja la măsuri împotriva Ucrainei, exporturile de motorină în țara atacată de Rusia.

Guvernul slovac condus de Robert Fico a amenințat, în plus, cu stoparea livrărilor de electricitate în Ucraina.

"Dacă președintele ucrainean nu reia livrările de petrol către Slovacia luni, în aceeași zi voi cere companiilor slovace de resort să oprească livrările de urgență de electricitate către Ucraina", a transmis Fico într-un mesaj publicat pe X