CEO-ul Nemesis AI, „ucigașul românesc” de drone folosit de SUA: Sper ca, în viitor, și Armata Română să se poată mândri cu sistemul

Mihai Filip, CEO-ul OVES Enterprise. Colaj foto: Getty Image / Captură Antena 3 CNN

Tehnologia românească a ajuns pe câmpul de luptă din Orientul Mijlociu. Un sistem bazat pe inteligență artificială, dezvoltat de o companie din Cluj, este folosit de armata Statelor Unite pentru a detecta și intercepta drone. Platforma, numită Nemesis AI, este integrată în sistemele antidronă și poate identifica, clasifica și urmări automat ținte aeriene, reducând semnificativ timpul de reacție în fața unui atac. Mihai Filip, CEO-ul companiei, a explicat în exclusivitate la Antena 3 CNN cum funcționează această tehnologie și ce rol joacă inteligența artificială acum în industria apărării.

În paralel, aceeași companie a prezentat recent și prima rachetă de croazieră dezvoltată în România de o companie privată. Este capabilă să zboare la altitudine joasă și să își adapteze traiectoria cu ajutorul inteligenței artificiale. Primele teste au fost deja realizate, iar demonstrațiile vor avea loc în curând.

„Noi am început să dezvoltăm partea asta de inteligență artificială acum câțiva ani și suntem prezenți în zona de defence de vreo 7 ani. Am început să colaborăm cu cele mai mari companii pentru că și-au dat seama că inovația vine de la start-up-uri și scale-up-uri, nu mai vine doar din zona clasică, că am trecut de la armată înspre zona comercială. Am reușit să facem produse de inovație care au fost foarte apreciate, în special în Statele Unite, dar nu numai. Și așa am reușit să colaborăm cu cinci mari companii. Ulterior integrăm tehnologia noastră, respectiv Nemesis AI. Încercăm să fie integrată în cele mai sofisticate sisteme de pe planetă, fie că vorbim de ghidarea dronelor în zone unde, spre exemplu, nu există GPS, fie că vorbim despre pilotarea sau target-ul automat, targetul de croazieră.

Am reușit să facem toate aceste integrări la nivelul și standardele armatei americane. Bineînțeles, cred că ne descurcăm foarte bine și se pare că sistemele astea sunt tot mai utilizate. Dacă înainte aveam battle-proof în Ucraina, acum pot să zic că avem battle-proof din mai multe zone de pe glob, din păcate. Dar da, trebuie să-i ajutăm, ca să zic așa”, a spus Filip.

El a subliniat că „integrarea noastră în vehiculele partenerilor noștri din America reprezintă o îmbunătățire a lor”.

„Deși vedem multe filmulețe și multe prezentări în care toată lumea face interceptare de drone, știți că este destul de complicat și e nevoie de sisteme foarte avansate care sunt foarte scumpe în acest moment. Integrarea noastră în vehiculele partenerilor noștri din America reprezintă o îmbunătățire a lor. Dacă vreți, ei făceau totul manual până acum. Problema este că, dacă faci totul manual, dronele sunt atât de rapide acum încât nu apuci sau nu reușești în timp util să faci lock pe țintă și să lovești o dronă, pentru că deja ea este lângă tine, fiind foarte rapidă. Sistemul nostru practic ajută să câștige acele secunde sau milisecunde, fiind totul mult mai precis, care practic fac diferența dintre viață și moarte. Deci cumva îmbunătățește acest sistem. În primul rând este vorba despre timp, este vorba de timp de reacție.

Mai mult decât atât, putem intercepta mai multe drone în același timp. Putem intercepta de la o distanță mult mai mare folosind inteligența artificială. Cumva tot lanțul, de la interceptarea unei drone până la lovirea cinetică a ei, este realizat în mod automat de către Nemesis. Sper ca în viitor și Armata Română să se poată mândri că folosesc tehnologie românească, 100% «made in România»”, spune el.

Compania a dezvoltat chiar și prima rachetă de croazieră: Racheta Sahara.

„Racheta Sahara este, dacă vreți, flagship-ul companiei noastre. Nu este focusul nostru neapărat racheta în sine, ci sistemul de navigație care zboară fără radar și fără GPS. Este practic un recipient în care am pus toată tehnologia dezvoltată în ultimii ani pentru toți partenerii noștri. Fiind o rachetă 100% autonomă, foarte avansată din punct de vedere tehnologic poate fi printată în 24h.

A fost testată. Ea funcționează foarte bine. Lucrăm foarte mult la partea de pilotare a rachetei. Eu zic că la finalul anului vom putea primi primele comenzi”, a mai spus Mihai Filip.

Cum ajută AI-ul românesc la doborârea dronelor iraniene

Sistemul antiaerian EAGLS utilizează rachete ghidate laser APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) şi senzori radar şi optici pentru interceptarea dronelor.

Tehnologia Nemesis AI implementată pe sistemele EAGLS utilizează modele de inteligenţă artificială antrenate pentru recunoaşterea ţintelor, analiza traiectoriei şi anticiparea poziţiei viitoare a dronelor.

După identificarea unei ameninţări, sistemul realizează automat achiziția țintei, încadrarea țintei, urmărirea țintei, în timp ce calculează simultan datele necesare interceptării. Nemesis AI analizează aceste date provenite de la senzori, estimează traiectoria dronei şi generează informațiile necesare pentru orientarea turelei şi lansarea interceptării în direcția țintei.

Implementarea și integrarea tehnologiei este rezultatul unui memorandum strategic semnat în urmă cu aproape un an între OVES Enterprise și MSI Defense Solutions, companie americană specializată în sisteme tactice avansate pentru apărare terestră și navală și partener al Pentagonului.