Hotelierii din Bulgaria iau în calcul să reducă prețurile pentru a opri anulările rezervărilor cauzate de războiul din Iran

Un alt factor care ar putea influența sezonul turistic este creșterea costului combustibilului și energiei: Getty Images

Războiul în desfășurare din Orientul Mijlociu începe să umbrească sectorul turistic din Bulgaria, primele semne fiind deja vizibile în rezervările pentru sezonul estival, potrivit reprezentanților industriei de pe coasta de sud a Mării Negre, potrivit Novinite.

Deși sectorul nu a înregistrat încă o scădere dramatică a rezervărilor timpurii în general, incertitudinea din jurul războiului influențează atât planificarea afacerilor, cât și comportamentul consumatorilor. Hotelierii încep să își ajusteze strategiile de prețuri, dar mulți rămân ezitanți să ofere reduceri semnificative din cauza condițiilor imprevizibile așteptate în lunile de vârf de vară.

Managerul hotelului, Denitsa Baharova, din Sunny Beach, a declarat pentru BGNES că anulările din partea turiștilor israelieni se înregistrează în prezent într-un ritm semnificativ. Ea a menționat că situația nu prezintă semne imediate de îmbunătățire și a descris ponderea rezervărilor anulate ca fiind deosebit de mare. În același timp, ea a explicat că reacția variază în funcție de piața sursă.

Unele piețe continuă să arate stabilitate în ciuda tensiunilor geopolitice. Baharova a subliniat că turiștii din Ucraina rămân activi și nu au dat semne de stagnare a rezervărilor. Turiștii vest-europeni, însă, par mai precauți în această etapă, amânând deciziile sau abordând rezervările timpurii cu mai multă atenție, în timp ce conflictul continuă să se desfășoare.

Un alt factor care ar putea influența sezonul turistic este creșterea costului combustibilului și energiei. Reprezentanții industriei avertizează că, dacă tendința ascendentă a prețurilor combustibililor continuă și nu se introduc măsuri pentru stabilizarea costurilor, este probabil ca prețurile vacanțelor să crească și ele. Cheltuielile operaționale mai mari s-ar reflecta inevitabil în tarifele de cazare.

În același timp, unii din industrie consideră că situația ar putea crea și oportunități. Veselin Danev, președintele Asociației Hoteliere Bulgare, a sugerat că, dacă zborurile charter sunt redirecționate departe de destinațiile considerate mai riscante, Bulgaria ar putea beneficia de fluxuri turistice crescute și de o cerere mai mare pentru stațiunile de la Marea Neagră.

Amintim că Bulgaria a înaintat o cerere către Grecia pentru a-și consolida apărarea aeriană pe fondul escaladării ostilităților în Orientul Mijlociu și al riscului potențial de atacuri asupra țării cu arme cu rază lungă de acțiune.

Autoritățile locale monitorizează, de asemenea, îndeaproape evoluțiile. Primarul orașului Sozopol, Tihomir Yanakiev, a declarat că turiștii și operatorii turistici acționează în prezent mai precaut, dar rămâne optimist că turiștii străini care se gândesc la Bulgaria ar putea juca din nou un rol cheie în susținerea sezonului estival. El i-a îndemnat pe bulgari să aleagă litoralul intern, așa cum au făcut mulți în timpul pandemiei de COVID-19.

Specialiștii estimează că rezultatul final pentru sectorul turistic va depinde în mare măsură de modul în care evoluează conflictul și de consecințele economice care vor urma.

Turiștii trebuie să fie pregătiți pentru costuri mai mari atunci când își rezervă vacanțele de Paște și pentru concediile de vară, avertizează experții.