„Vă spun sincer, mi-e frică”. Starea precară a adăposturilor antiaeriene arată cât de expus e Cipru la atacurile cu drone iraniene

Intrarea într-un adăpost antiaerian din Limassol, Cipru. Ciprioții se plâng de starea precară în care se află multe astfel de adăposturi. Foto: Profimedia Images

Locuitorii din Cipru se află, de la declanșarea războiului din Iran, într-o permanentă stare de alertă, ca urmare a amenințărilor atacurilor cu drone iraniene, o stare de tensiune pe care insula situată în estul Mediteranei nu a mai experimentat-o din 1974, de când țara a fost divizată între Turcia și Grecia. Noul conflict din Orientul Mijlociu arată cât de puțin sunt pregătite autoritățile: aproape 20% din adăposturile antiaeriene sunt în stare avansată de degradare sau, pur și simplu, nu există decât pe hârtie, informează The Guardian.

Pe 2 martie, la prânz, la aeroportul internațional Paphos au sunat alarmele. Cu doar 12 ore mai devreme, o dronă iranianaă Shahed a lovit un hangar al bazei aeriene RAF a Marii Britanii de la Akrotiri.

Două drone care se îndreptau spre baza britanică de la Akrotiri din Cipru au fost doborâte. Autoritățile au închis școli și au evacuat persoane, după ce baza aeriană militară a mai fost vizată de un atac cu drone în timpul nopții. Totodată, aeroportul din Paphos a fost evacuat luni la prânz, după o alertă.

„În 24 de ani de când fac meseria asta nu mi s-a întâmplat niciodată să mi se ceară așa ceva”, a declarat pentru The Guardian Valentinos Pangalos, de la aeroportul Paphos, căruia i s-a ordonat să activeze alarma antiaeriană.

Iar acesta a fost doar începutul.

„Oamenii se tem. Sunt în stare de panică de la atacul cu drone”, a spus Panaglos. „Primim zilnic apeluri, în special de la oameni în vârstă, care ne întreagă unde e cel mai apropiat adăpost antiaerian și ce să facă”.

„Vă spun sincer, mi-e frică”, a spus Yipta Andreou, în vârstă de 67 de ani și care deține o patiserie în Nicosia, în apropiere de ambasada SUA.

Maria Papa, șefa apărării civile din Cipru a recunoscut că războiul din Iran a prins autoritățile cipriote pe picior greșit.

„Această criză de securitate tocmai ne-a arătat cât de slab pregătiți suntem”, a spus Papa. „E nevoie de îmbunătățiri, începând cu adăposturile”.

La avizierele de la blocurile de locuințe au început să apară liste cu adăposturile cele mai apropiate dar, în realitate, localnicii au descoperit că e vorba de simple garaje sau pivnițe insalubre aflate în clădiri în paragină.

Ministerul de Interne cipriot a anuțat că 480 din cele 2,480 de adăposturi antiaeriene sunt „de nelocuit, inaccesibile, date în folosință privată sau, pur și simplu, nu există deloc”. De asemenea, doar 45% din populația de 1 milion de persoane poate fi adăpostită în respectivele buncăre.

Autoritățile au anunțat înființarea unei instituții care să coordoneze situația acestor adăpsturi și aducerea lor la „standarde europene”. De asemenea, guvernul cipriot va fi consiliat de experți israelieni în apărarea civilă.