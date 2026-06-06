Ucraina şi-a cerut scuze Greciei după găsirea unei drone navale în apropierea insulei Lefkada, în luna mai

1 minut de citit Publicat la 12:34 06 Iun 2026 Modificat la 12:34 06 Iun 2026

Forțele navale elene. sursa foto: Getty

Ucraina a prezentat vineri scuze Greciei după ce o dronă navală plină cu explozibil fusese găsită în luna mai în apropierea insulei Lefkada, din Marea Ionică, notează Agerpres.

În urmă cu câteva zile, Grecia a protestat în mod oficial față de Kiev în legătură cu acest incident.

''Partea ucraineană prezintă scuze pentru incident, subliniind că acesta a fost rezultatul circumstanțelor implicate de agresiunea rusă în desfășurare contra Ucrainei'', a scris pe platforma X purtătorul de cuvânt al MAE ucrainean, Heorhii Tykhyi.

Acesta a adăugat că incidentul, similar unor cazuri din alte regiuni, arată că agresiunea rusă împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare nu numai pentru această țară, ''dar și pentru state vecine prietene, pentru Europa și restul lumii''. De asemenea, Kievul a mulțumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022.

Dronă de 6 metri, cu motor care funcţiona

În luna mai, mai mulți pescari au descoperit în largul insulei Lefkada drona navală, ce avea o lungime de aproape 6 metri și motorul în stare de funcționare.

Autoritățile grecești au identificat drona ca fiind ucraineană și au descoperit că ea transporta aproximativ 100 de kilograme de explozibil la bord. Garda de Coastă greacă a distrus încărcătura explozivă, prin detonare controlată.

În nota sa de protest, Atena a descris incidentul drept o amenințare pentru securitatea maritimă și un risc pentru civili și a cerut explicații oficiale din partea Kievului.

Insula Lefkada se află la peste 1.000 de kilometri de coasta Ucrainei, țară ce are ieșire la Marea Neagră și nu direct la Mediterana.

Potrivit unor relatări de presă neconfirmate, armata ucraineană a folosit de mai multe ori drone navale lansate de la o bază din vestul Libiei pentru a ținti nave aparținând așa-numitei ''flote fantomă'' a Rusiei.