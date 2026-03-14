De la Bill Gates la Elon Musk și Sam Altman: Cum a ajuns noua elită a oligarhilor tech să decidă viitorul umanității

Ascensiunea miliardarilor din domeniul tehnologiei schimbă economia globală, dar și felul în care ar putea arăta viitorul umanității. Dacă în anii ’90 averile uriașe proveneau din industrii diverse, de la retail la imobiliare, în prezent o mână de miliardari care controlează Big Tech, precum Elon Musk, Jeff Bezos sau Sam Altman, controlează resurse și tehnologii care pot decide direcția dezvoltării inteligenței artificiale și, implicit, a societății, potrivit unei analize The Guardian.

Jurnaliștii britanici descriu momentul în care Bill Gates a devenit primul magnat IT modern care a atins apogeul bogăției și puterii în 1992. Atunci lumea era un loc foarte diferit față de cea din prezent. Gates s-a alăturat primelor 10 companii pe lista miliardarilor revistei Forbes, alături de miliardari japonezi, germani, canadieni, sud-coreeni și suedezi, inclusiv cei cu averi familiale din Marea Britanie și America. O gamă largă de industrii se afla pe listă: comerț cu amănuntul și media, administrarea proprietăților și ambalaje, o firmă de investiții și câteva conglomerate industriale. Averile lor s-au ridicat aproape la 100 de miliarde de dolari - echivalentul a aproximativ 0,4% din PIB-ul SUA în acel an.

Topul bogaților s-a schimbat drastic de atunci. Bernard Arnault, de la grupul francez de lux LVMH, Amancio Ortega, magnatul spaniol al hainelor, și Warren Buffett, investitorul american, au fost singurii miliardari de modă veche din top 10 în 2025. Restul și-au câștigat banii în mare parte din high-tech: Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Steve Ballmer și Sergey Brin și Larry Page de la Google. Cei din top 10 au acumulat peste 16 trilioane de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 8% din PIB-ul SUA.

Această evoluție arată cât de repede au revoluționat noile tehnologii economia mondială în ultimul sfert de secol și cât de îngust împărtășește această lume nouă și curajoasă roadele prosperității sale. Potrivit jurnaliștilor de la The Guardian această evoluție ridică o întrebare critică: ce se întâmplă când un grup restrâns de oligarhi aflați la cârma revoluției tehnologice, aflați în vârful bogăției și puterii, ajung să determine direcția umanității?

Miliardarii high-tech cred că tehnologia oferă cea mai bună soluție la toate provocările umanității

Sursa citată precizează că acest lucru este problematic nu doar pentru că sunt miliardari, neatinși de preocupările zilnice ale majorității oamenilor. “Viziunea lor asupra lumii este înrădăcinată în convingerea că tehnologia oferă cea mai bună soluție la toate provocările umanității, fie ele sociale, politice, economice, demografice, biologice, psihologice, de mediu sau orice altă dimensiune la care ne-am putea gândi. Viitorul lor preferat, bazat pe inteligență artificială, lasă puțin spațiu pentru preocupările banale ale oamenilor mult prea reali care populează prezentul. Nu are răbdare pentru o guvernare democratică lentă și dezordonată, mai ales dacă respectiva guvernare încetinește calea către utopie”.

Modul în care miliardarii tech aleg să își utilizeze banii, începând cu aproape 200 de milioane de dolari direcționați până acum pentru a împiedica statele să impună reglementări privind inteligența artificială, semnalează una dintre aspirațiile lor cheie: să permită inteligenței artificiale să se elibereze și să construiască următoarea fază a evoluției cosmice a umanității, una care s-ar putea să nu includă oamenii așa cum îi cunoaștem.

Oligarhii tehnologici nu sunt deosebit de timizi în privința acestei ambiții. Larry Page a susținut că viața digitală este „următorul pas natural și dezirabil” în evoluția cosmică a umanității. „Dacă lăsăm mințile digitale să fie libere, în loc să încercăm să le oprim sau să le înrobim, rezultatul este aproape sigur că va fi bun”, a spus el. Umanitatea „va fi prima specie care își va proiecta vreodată propriii descendenți”, a argumentat Altman. Oamenii „pot fi fie bootloader-ul biologic pentru inteligența digitală și apoi să se estompeze într-o ramură evolutivă, fie putem descoperi cum arată o fuziune reușită”.

Musk, al cărui Neuralink lucrează la integrarea inteligenței artificiale în mințile umane, este, de asemenea, investit în construirea a ceea ce va succeda oamenilor de zi cu zi. La fel este și Zuckerberg, care recent și-a îndreptat eforturile pentru a se dedica în întregime promovării modalităților de prelungire a vieții. Când Thiel va muri, corpul și creierul său vor fi înghețate în azot lichid, pentru a fi transferate „într-un corp nemuritor” în viitor. După cum a scris în Educația unui Libertarian, „Mă opun (...) ideologiei inevitabilității morții fiecărui individ”.

Oligarhii tehnologici nu gândesc toți la fel. Unii insistă că conștiința lor ar trebui să facă parte din următorul pas în evoluția umanității, fie conservată criogenic, fie încărcată într-un dispozitiv electronic.

Ceilalți vor doar să ajute la realizarea următoarei faze a vieții bazate pe AI, chiar dacă egoul lor nu este prezent pentru a o experimenta. Cu toate acestea, toți împărtășesc un dezinteres față de preocupările legate de locuințe și asistență medicală sau de prețul alimentelor și al benzinei.

Oligarhia tehnologică, reticientă la ideea că oamenii trebuie să aibă prioritate în raport cu AI

Potrivit analizei The Guardian, oligarhia tehnologică este reticientă la ideea că oamenii, așa cum îi cunoaștem acum, ar trebui să aibă prioritate față de formele de viață artificială. „Oamenii vorbesc despre câtă energie este nevoie pentru a antrena un model de AI, dar este nevoie și de multă energie pentru a antrena un om”, a spus Altman. „Este nevoie de aproximativ 20 de ani de viață și de toată mâncarea pe care o consumi în acea perioadă, înainte de a deveni inteligent.”

Anthropic a câștigat aprecierea solicitând reglementarea AI și rezistând cererilor Pentagonului de a-i oferi acces nerestricționat la Claude. Dar chiar și liderii săi vizează un viitor transuman. Aceștia pot fi dornici să prevină un moment Skynet în care o AI ne va arunca pe toți în aer înainte de a atinge utopia. Dar Claude este antrenat să devină o nouă formă de viață. După cum a spus Amanda Askell, specialistă în etică la Anthropic: Inteligența artificială își va „forma inevitabil simțurile sinelui”.

Mulți economiști vor argumenta că toate acestea sunt doar prostii științifico-fantastice. Vor sublinia că am mai trecut prin revoluții tehnologice. De la Revoluția Industrială încoace, fiecare descoperire a adus viziuni distopice despre impactul lor asupra societății. Dar tehnologia a dus în mare parte la câștiguri mari în ceea ce privește bunăstarea umană. Câștigurile de productivitate promise de AI vor îmbogăți, fără îndoială, oamenii reali.

“Dar revoluția noastră tehnologică actuală este neobișnuită într-un mod deosebit de tulburător. Vine din mâna unui grup mic de oameni foarte puternici, care se prețuiesc pe ei înșiși și preferințele lor. Oricât de tulburătoare ar fi viziunile lor despre viitor, nimeni nu pare dispus să le stea în cale”, este concluzia analizei The Guardian.