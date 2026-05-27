Inflația va depăși 10% în iunie, presiunea pe leu rămâne ridicată, dar dobânda cheie nu va crește. Avertismentul BNR

Publicat la 18:17 27 Mai 2026 Modificat la 18:17 27 Mai 2026

Banca Națională a României (BNR) estimează că inflația va ajunge la 10,3% în luna iunie, din cauza efectelor războiului din Orientul Mijlociu și a eliminării plafonării la alimente și gaze. De asemenea, BNR se așteaptă ca inflația să scadă abia la finalul anului la 5,5%, potrivit minutei ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație din 15 mai, care a fost publicată astăzi. Totodată, Banca Națională avertizează că presiunea pe leu rămâne ridicată, iar stabilitatea politică și reducerea deficitului sunt esențiale ca să nu se scumpească finanțarea României.

Perspectiva inflației s-a deteriorat atât din cauza războiul din Orientul Mijlociu, care a dus la o scumpire considerabilă a combustibililor, dar și liberalizării pieței gazelor naturale și eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază.

„Responsabile pentru deteriorarea perspectivei inflației sunt efectele anticipate a fi exercitate pe plan intern - preponderent prin scumpirea considerabilă a combustibililor - de creșterile deosebit de ample consemnate de prețul petrolului și de cel al gazelor naturale în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, au remarcat membrii Consiliului.

S-a sesizat că acestea se vor suprapune efectelor de bază nefavorabile ce se vor manifesta în același interval pe segmentul energie, dar și influențelor așteptate să vină din liberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici și din eliminarea la mijlocul anului a plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază, în timp ce o ușoară contrapondere vor oferi măsurile aplicate temporar în scopul protejării firmelor și populației de impactul crizei energetice”, scrie în minuta BNR.

BNR: Inflația va depăși 10% în luna iunie

Astfel, Banca Națională estimează că inflația va ajunge la 10,3% în luna iunie, urmând ca în decembrie 2026 să scadă la 5,5%.

Anterior, BNR prognozase o inflație de 9,8% la jumătatea anului și de 3,9% în luna decembrie.

Inflația va scădea abia în martie 2028 la 2,7%, comparativ cu valoarea de 2,9 la sută indicată de prognoza precedentă pentru luna decembrie 2027, au subliniat membrii Consiliului.

„Dinamica anuală a inflației de bază va continua însă să fie marcată până la mijlocul anului curent de efectele tranzitorii ale majorării cotelor de TVA, precum și de nivelurile ridicate și în creștere ale anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt, și va recepta suplimentar influențele venite din eliminarea plafonului la adaosul comercial pentru alimente de bază, alături de efectele indirecte ale scumpirii combustibililor și ale creșterii prețului la gaze naturale pentru consumatorii non-casnici”, au subliniat membrii Consiliului.

De asemenea, evoluția prețurilor importurilor va redeveni temporar inflaționistă în contextul crizei energetice, și va fi potențată ca impact pe plan intern de nivelul crescut al cursului de schimb al leului.

Companiile angajează mai puțin, șomajul a atins un vârf

BNR atrage atenția, de asemenea, că numărul salariaților a scăzut, șomajul a atins un vârf și companiile angajează mai puțin.

„Referitor la piața muncii, membrii Consiliului au arătat că efectivul salariaților din economie și-a accelerat descreșterea în ianuarie-martie 2026, atât în raport cu trimestrul precedent, cât și față de perioada similară a anului trecut, în timp ce rata șomajului BIM a înregistrat la rândul ei o scădere pe ansamblul trimestrului I 2026, dar după ce s-a mărit la o valoare medie de 6,2 la sută în precedentele trei luni, reprezentând vârful ultimilor cinci ani.

Totodată, potrivit sondajelor de specialitate, intențiile de angajare pe orizontul foarte scurt de timp, precum și deficitul de forță de muncă raportat de companii au continuat să se reducă în aprilie 2026, atingând niveluri tot mai joase din perspectivă istorică, însă într-un ritm vizibil încetinit.

Evoluțiile sugerează prelungirea tendinței de detensionare a pieței muncii, inclusiv în perspectivă apropiată, dar în condițiile temperării acesteia”, au punctat unii membri ai Consiliului.

Piața muncii este marcată și de incertitudini privind costurile cu forța de muncă, au atras atenția membrii Consiliului de Administrație al BNR, care au evocat „evoluția inflației și a așteptărilor inflaționiste, precum și majorarea salarizării minime de la 1 iulie 2026 și decalajele persistente dintre cererea și oferta de forță de muncă din anumite sectoare, ce ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din sectorul privat”.

BNR: Stabilitatea politică și reducerea deficitului, esențiale

Banca Națională avertizează că leul este încă vulnerabil și poate fluctua, iar stabilitatea politică și reducerea deficitului sunt esențiale ca să nu se scumpească finanțarea României.

Membrii CA-ului BNR au semnalat că persistă incertitudini din cauza crizei politice privind măsurile ce trebuie adoptate pentru a menține deficitul bugetar pe o traiectorie descrescătoare și compatibilă cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu Comisia Europeană.

„Riscurile la adresa ratei de schimb a leului rămân ridicate, au susținut membrii Consiliului, evocând fluctuațiile aversiunii globale față de risc în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și deficitele gemene încă mari, precum și situația politică internă și incertitudinile asociate.

Din această perspectivă, a fost subliniată în mod repetat importanța stabilității politice și guvernamentale, precum și necesitatea continuării corecției fiscale conform Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE, de natură să conducă și la o ajustare treptată a deficitului de cont curent, și cu implicații favorabile asupra primei de risc suveran, implicit asupra costurilor de finanțare a economiei”, scrie în minuta BNR.

Dobânda cheie nu crește

Consiliul de Administrație al BNR a decis în „unanimitate” că dobânda cheie nu va crește.

„În aceste condiții, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută; totodată, a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută și a ratei dobânzii aferente facilității de depozit la 5,50 la sută”, scrie în minuta BNR.

De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis să păstreze nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.