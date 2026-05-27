Scenaristul din „The Simpsons” care a „prezis” președinția lui Trump candidează acum la alegerile din 2028

2 minute de citit Publicat la 18:12 27 Mai 2026 Modificat la 18:26 27 Mai 2026

Foto: Dan Greaney Instagram/ Fox YouTube

Dan Greaney, scenarist premiat cu Emmy și autor al episodului din The Simpsons care a „prezis” președinția lui Donald Trump cu 16 ani înainte să devină realitate, a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale din SUA din 2028, scrie Euronews.

Dan Greaney a scris mai multe episoade ale celebrului serial animat, inclusiv unul care a contribuit puternic la reputația show-ului de a „prezice viitorul”. Este vorba despre episodul „Bart To The Future”, în care Lisa Simpson ajunge președinte al Statelor Unite. Episodul, difuzat cu 16 ani înainte ca Donald Trump să ajungă la Casa Albă, include o replică devenită celebră. Lisa le spune consilierilor săi: „După cum știți, am moștenit o mare criză bugetară de la președintele Trump”.

Replica i-a făcut pe mulți fani să revadă episoade mai vechi din „The Simpsons” în căutarea altor momente în care serialul părea să anticipeze evenimente reale. În unele cazuri, asemănările au fost surprinzător de exacte.

Acum, Greaney pare gata să urmeze chiar exemplul lui Trump.

Într-un videoclip postat pe Instagram, scenaristul, câștigător a patru premii Emmy, apare îmbrăcat ca un vrăjitor și se descrie drept un „profet autoproclamat”, înainte să vorbească despre problemele politice din Statele Unite.

„Trump, Vance, miliardarii, oportuniștii și lașii din ambele partide au întors spatele Americii”, spune el în clip. „Pentru ei există bani, putere și siguranță, dar nu și pentru voi”.

Greaney continuă spunând că guvernul american „ar trebui să funcționeze pentru toată lumea”.

„Democrație pentru toți, responsabilitate pentru toți, prosperitate pentru toți. Trebuie să readucem asta. Mi-ar plăcea să ajut, dar nu sunt avocat. Sunt doar un profet autoproclamat… care a făcut facultatea de drept, a absolvit-o, a luat examenul de barou… Stați! Sunt avocat!”, spune el.

La finalul videoclipului, Greaney renunță la costumul de vrăjitor și apare îmbrăcat în costum, pregătit pentru Casa Albă.

„La naiba, pot fi politician”, exclamă el. „Candidez la președinție. Platforma mea: America pentru toți. Hai să facem asta”.

Oricât de neobișnuit ar părea anunțul, Greaney devine astfel unul dintre primii oameni care își anunță oficial intenția de a candida la alegerile prezidențiale americane din 2028. Potrivit paginii sale de Instagram și unui comunicat al campaniei, scenaristul susține măsuri progresiste precum sistem universal de sănătate și programul Green New Deal. Campania sa vorbește și despre „restabilirea normelor democratice” și construirea „unei Americi care funcționează pentru toți”.

Între timp, Donald Trump nu poate candida legal pentru un al treilea mandat, deoarece legislația americană interzice unui președinte să ocupe funcția de mai mult de două ori. Totuși, Trump a sugerat în repetate rânduri că nu exclude complet ideea și a spus anul trecut că „i-ar plăcea” să facă asta.

Mai mult, Trump Organization a început deja să vândă șepci roșii cu mesajul „Trump 2028”, alimentând din nou speculațiile privind o eventuală nouă candidatură.

Următoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite vor avea loc pe 7 noiembrie 2028.