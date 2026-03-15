Viktor Iușcenko i-a trimis o scrisoare lui Orban: "Trădezi memoria poporului tău, care știe ce sunt tancurile sovietice"

Textul publicat pe Facebook este însoțit de o fotografie din 1999, în care Iușcenko și Viktor Orban își dau mâna. FOTO: Profimedia Images

Fostul președinte al Ucrainei, Viktor Iușcenko, a publicat o scrisoare vineri, adresată premierului Viktor Orban, în contextul conflictului diplomatic tot mai aprins între Budapesta și Kiev. Textul publicat pe Facebook este însoțit de o fotografie din 1999, în care Iușcenko și Viktor Orban își dau mâna.

“Viktor, uită-te la această fotografie. Stăm împreună într-o vreme când viitorul regiunii noastre ni se părea comun, clar și luminos. Atunci credeam împreună că libertatea nu este doar un cuvânt, ci cel mai înalt dar pentru care merită să lupți. Îmi amintesc de tine altfel. Îmi amintesc un lider care înțelegea prețul demnității și știa ce înseamnă eliberarea de jugul imperial”, precizează Viktor Iușcenko în scrisoarea către Orban.

Iușcenko se întreabă cum este posibil ca o persoană care a văzut formarea Ungariei libere să sprijine astăzi forțele care vor să distrugă libertatea unui stat vecin:

“Ucraina astăzi se scurge în sânge pentru aceleași valori despre care discutam odată la masa negocierilor. Nu ne apărăm doar pământul, ci și liniștea țării tale, precum și a întregii Europe.

Politica nu înseamnă doar cifre, profit sau gaze. În primul rând, este despre valori. Când alegi partea agresorului, trădezi nu doar Ucraina — trădezi memoria propriului popor, care știe ce înseamnă tancurile sovietice pe străzile Budapestei.

Viktor, oprește-te și amintește-ți cine ai fost. Istoria este un judecător sever. Ea nu iartă pe cei care au tăcut sau au ajutat răul în vremuri de mari încercări. Încă nu e prea târziu să te întorci spre lumină, spre adevărata fraternitate europeană, unde se prețuiește onoarea și nu înțelegerile politice îndoielnice.

Te îndemn să privești adevărul în față. Fii acel lider pe care lumea îl respecta odată și care știa că libertatea este singura cale”, precizează Viktor Iușcenko.

Textul și fotografia publicată de Viktor Iușcenko au o importantă valoare simbolică, având în vedere că vorbesc despre un Viktor Orban care în 1999 promova o direcție pro-occidentală și de consolidare democratică a Ungariei, axată pe integrarea în structurile euro-atlantice. Viktor Orban era perceput atunci ca un reformist, care acționează pentru întărirea statului de drept în Ungaria și pentru aderarea la UE.

De asemenea, în 1999, Viktor Iușcenko promova o direcție pro-europeană și pro-democratică, similare cu direcția pe care Orban o avea în Ungaria la acea vreme.