Ucraina reacționează, după ce Ungaria și Slovacia i-au oprit motorina și amenință să-i taie curentul: Trimiteți ultimatumul la Kremlin

2 minute de citit Publicat la 00:07 22 Feb 2026 Modificat la 00:07 22 Feb 2026

Slovacia și Ungaria au oprit exporturile de motorină în Ucraina iar premierul slovac pro-rus Robert Fico amenință să oprească și curentul către țara atacată de Moscova. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul de Externe din Ucraina a reacționat, sâmbătă, după ce Ungaria și Slovacia au somat Kievul să reia tranzitul de petrol rusesc către cele două țări prin conducta Drujba.

Guvernele de la Budapesta și Bratislava au trecut deja la represalii, oprind, la rândul lor, exporturile de motorină în Ucraina.

Guvernul slovac condus de Robert Fico a amenințat, în plus, cu stoparea livrărilor de electricitate în țara atacată de Rusia.

"Dacă președintele ucrainean nu reia livrările de petrol către Slovacia luni, în aceeași zi voi cere companiilor slovace de resort să oprească livrările de urgență de electricitate către Ucraina", a transmis Fico într-un mesaj publicat pe X

Reacția Kievului: "Respingem ultimatul și șantajul guvernelor din Ungaria și Slovacia"

Ukraine rejects and condemns the ultimatums and blackmail by the governments of Hungary and the Slovak Republic regarding energy supplies between our countries ??????



Such actions, in the context of massive and targeted Russian strikes on Ukraine's energy infrastructure and… pic.twitter.com/khZDl244YX — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) February 21, 2026

"Ucraina respinge și condamnă ultimatumurile și șantajul guvernelor Ungariei și Republicii Slovace privind aprovizionarea cu energie între țările noastre.

Astfel de acțiuni, în contextul atacurilor masive și țintite ale Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei și al tentativelor Moscovei de a-i priva pe ucraineni de electricitate, încălzire și gaze în timpul iernii extrem de reci, sunt provocatoare, iresponsabile și amenință securitatea energetică a întregii regiuni.

Procedând astfel, guvernele Ungariei și Slovaciei nu numai că fac jocul agresorului, dar dăunează și propriilor companii energetice, care furnizează energie pe bază comercială.

Ucraina este în contact constant cu reprezentanții Comisiei Europene cu privire la daunele aduse infrastructurii energetice ca urmare a atacurilor zilnice ale Rusiei.

De asemenea, am furnizat guvernelor Ungariei și Slovaciei informații despre consecințele acestor atacuri rusești asupra infrastructurii conductei petroliere Drujba.

Reacția Kievului: "Luăm în calcul posibilitatea activării Mecanismului de avertizare timpurie"

Lucrările de reparare (...) continuă pe fondul amenințărilor zilnice cu noi atacuri cu rachete. Ucraina a propus, de asemenea, modalități alternative de rezolvare a problemei furnizării de petrol non-rusesc către aceste țări.

Ucraina a fost, este și va rămâne întotdeauna un partener energetic de încredere al UE și o țară de tranzit pentru resursele energetice.

În același timp, având în vedere amenințările nefondate și iresponsabile venite din ultimele zile dinspre Budapesta și Bratislava, Ucraina ia în considerare posibilitatea activării Mecanismului de avertizare timpurie prevăzut în Acordul de Asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană.

Facem apel la guvernele Ungariei și Republicii Slovace să se angajeze într-o cooperare constructivă și să se comporte responsabil.

Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului și, cu siguranță, nu Kievului", se spune în reacția Ministerului de Externe de la Kiev.