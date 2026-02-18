Ungaria blochează exporturile de motorină către Ucraina. Viktor Orban cere reluarea tranzitului de petrol rusesc

Viktor Orban a declarat că Ungaria se confruntă cu presiuni tot mai mari. Foto: Profimedia Images

Zoltan Kovacs, purtătorul de cuvânt al guvernului Viktor Orban, a anunțat că Ungaria a oprit exporturile de motorină către Ucraina. El a precizat că Budapesta nu va relua livrările de motorină până când Ucraina nu va relua tranzitul de petrol rusesc către Ungaria.

“Printr-o mișcare pur politică, Ucraina a oprit unilateral livrările pe 27 ianuarie, chiar dacă o reluare este posibilă din punct de vedere tehnic.

În ciuda perturbării, aprovizionarea Ungariei este sigură: rezerve strategice pentru 96 de zile, plus 500.000 de tone de țiței rusesc maritim comandat de MOL, care ar putea fi disponibil până la mijlocul lunii martie dacă Croația respectă regulile UE”, a scris Zoltan Kovacs.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri că Ungaria se confruntă cu presiuni tot mai mari atât din partea Bruxelles-ului, cât și a Kievului, care recurg la „metode grosolane și necinstite”.

„Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea furnizării de petrol prin conducta Drujba”, a subliniat el într-un mesaj video încărcat pe rețelele sale de socializare, adăugând că acest lucru a forțat guvernul să „se folosească de rezervele noastre strategice”.

?? @FM_Szijjarto says Hungary’s oil supply remains secure, backed by 96 days of strategic reserves and two pipeline routes: Druzhba (via Ukraine) as the main line, with Adria (Croatia) as a supplement.



?️ He noted Hungary imported ~4.9 million tons via Druzhba last year vs… pic.twitter.com/kn623x1iMH — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 18, 2026

Acuzații dure lansate de Viktor Orban

Potrivit lui Orban, scopul șantajului Kievului este de a „forța Ungaria să intre într-o coaliție de țări europene pro-război”. „Există o presiune enormă pentru a continua războiul în Europa, iar Ucraina dorește în mod specific ca noi toți, toate țările europene, inclusiv Ungaria, să ne alăturăm războiului”, a declarat el în timp ce se îndrepta spre ședința de guvern.

Ucraina a oprit tranzitul prin Drujba începând cu 27 ianuarie, o mișcare pe care guvernul ungar o susține motivată politic, în ciuda fezabilității tehnice a reluării livrărilor. Miercuri, ministrul ungar pentru afaceri externe și comerț, Péter Szijjártó, a subliniat că, deși sancțiunile Uniunii Europene interzic în general importurile de petrol rusesc, au fost acordate scutiri țărilor fără ieșire la mare pentru livrările prin conducte, în principal Ungariei și Slovaciei.

Cele două țări importă o parte semnificativă din necesarul lor de petrol din Rusia prin conductă din cauza constrângerilor geografice. De la izbucnirea războiului, Ucraina a oprit în mod repetat tranzitul și a atacat infrastructura energetică, amenințând securitatea energetică a celor două state membre ale UE.

Din cauza opririi tranzitului prin Drujba, Ungaria și Slovacia au notificat oficial Croația cu privire la intenția lor de a activa opțiuni legale care le permit să achiziționeze țiței rusesc pe rute maritime, deoarece tranzitul terestru a devenit imposibil.