Viktor Orban spune că UE e un pericol mai mare pentru Ungaria decât Rusia: "Adversarii noștri sunt stăpânii de la Bruxelles"

Publicat la 18:27 15 Feb 2026

Viktor Orban a atacat UE într-un discurs adresat susținătorilor săi. FOTO: Hepta

Prim-ministrul Viktor Orban a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană (UE) reprezintă o amenințare mai mare pentru Ungaria decât Rusia, acuzând Bruxelles-ul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziției, potrivit dw.com.

Orban, care este prim-ministru din 2010, se confruntă cu cea mai mare provocare internă din ultimii ani, deoarece partidul său naționalist Fidesz a fost în spatele partidului conservator Tisza în majoritatea sondajelor premergătoare alegerilor din aprilie.

Orban, care a criticat mult timp ajutorul militar european acordat Ucrainei în contextul invaziei Rusiei, a atacat UE într-un discurs adresat susținătorilor săi.

„Trebuie să ne obișnuim cu ideea că cei care iubesc libertatea nu ar trebui să se teamă de Est, ci de Bruxelles”, a spus prim-ministrul.

„Teama în legătură cu Putin este primitivă și neserioasă. Bruxelles-ul, însă, este o realitate palpabilă și o sursă de pericol iminent”, a spus el. „Acesta este adevărul amar și nu-l vom tolera”, a spus Orban.

Sâmbătă, Orban a acuzat, de asemenea, UE că îl susține pe principalul său contracandidat, liderul partidului Tisza, Peter Magyar.

„Știam deja că adevărații noștri adversari nu sunt partidele de opoziție maghiare. Adevărații noștri adversari sunt stăpânii lor de la Bruxelles”, a spus el.

Orban a susținut că ascensiunea partidului de opoziție maghiar Tisza a fost orchestrată de deputatul german Manfred Weber, care conduce facțiunea conservatoare din Parlamentul European (PPE), și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Este extrem de clar că în Ungaria industria petrolieră, lumea bancară și elita de la Bruxelles se pregătesc să formeze un guvern”, a spus el. „Au nevoie de cineva în Ungaria care nu va spune niciodată nu cerințelor Bruxelles-ului.”

„Germanii știu că au nevoie de un partid maghiar”, a spus el.

Orban promite să elimine „influența străină” asupra societății civile

Magyar a fost un fost membru al Fidesz care s-a desprins de partid în februarie 2024 după protestele publice legate de grațierea prezidențială acordată unui bărbat condamnat pentru mușamalizarea unor cazuri de abuz sexual asupra copiilor. Apoi a preluat conducerea partidului Tisza, la acea vreme puțin cunoscut, catapultându-l să devină principalul partid de opoziție al Ungariei.

Tisza s-a angajat să pună capăt a ceea ce descrie drept politica externă „de balans” a Ungariei și să alinieze ferm Budapesta cu statele occidentale.

Orban a promis, de asemenea, că va viza societatea civilă maghiară dacă va câștiga realegerea în aprilie, descriind-o ca fiind formată din „pseudo-organizații civile, jurnaliști cumpărați, judecători, politicieni”.

„Mașina represivă de la Bruxelles încă funcționează în Ungaria. O vom curăța după aprilie”, a spus el.

El l-a lăudat pe președintele american Donald Trump, spunând că acesta „s-a revoltat împotriva rețelei globale de afaceri, mass-media și politică a liberalilor, îmbunătățind astfel și șansele noastre”.

Orban este un aliat de lungă durată al lui Trump și a susținut eforturile acestuia de a negocia cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina.