Alexandru Nazare nu susține scăderea accizei la combustibili: „Nu garantează scăderea prețului”

Prețurile carburanților au explodat în ultimele săptămâni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor a declarat că scăderea accizei cu 40% nu este o măsură care poate fi susținută de bugetul României în prezent. Alexandru Nazare a adăugat că este rezervat în a interveni asupra accizei, cu atât mai mult cu cât o reducere nu garantează automat prețuri mai mici la combustibili, relatează Agerpres.

„Cred că trebuie să fim realişti şi să dozăm măsurile în aşa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a preţurilor să fie îndeplinit. Pentru că, atenţie, o scădere a accizei nu garantează scăderea preţului”, a spus Nazare.

Ministrul Alexandru Nazarea declarat că Guvernul ia în calcul mai multe măsuri pentru a stabiliza prețul la combustibili și o decizie urmează să fie luată „în cel mai scurt timp”. Oficialul a atras atenția însă că o reducere a accizei nu este o variantă pe care el să o susțină fără rezerve.



„Există mai multe propuneri în privinţa modului în care România trebuie să reacţioneze. Există analize, aceste analize le-am făcut şi noi, de la Ministerul Finanţelor. Sunt convins că în cel mai scurt timp aceste analize vor fi discutate la nivelul Guvernului şi va fi luată o decizie. În momentul când Guvernul va lua o decizie, o să vă anunţ.

Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat şi suntem în general rezervaţi în a acţiona asupra accizei. Propunerile care au ieşit în spaţiul public nu sunt propuneri pe care să le putem... sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susţinută din punct de vedere bugetar acum”, a spus Nazare, întrebat de jurnalişti dacă o reducere a accizei la carburanţi ar putea fi soluţia pentru preţuri mai mici la combustibil.

Ministrul Finanțelor a adăugat că este nevoie de măsuri realiste și, mai ales, de controlul operatorilor economici „care dispun de stocuri de combustibil cumpărate înainte, care nu sunt influenţate de preţul actual al combustibilului”

Președintele Nicușor Dan a avut luni discuții cu reprezentanții OMV Petrom la Palatul Cotroceni, după ce prețurile carburanților au explodat în ultimele săptămâni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Sâmbătă, benzina se vindea la pompă cu preţuri între 8 lei şi 49 de bani şi 8 lei şi 70 de bani în timp ce motorina pleca de la 8 lei şi 97 de bani şi ajungea la 9 lei şi 15 bani.