Miruţă anunţă că nu susţine ajutoarele one-off: Pensionarii militari au nevoie de venituri raportate la cheltuielile zilnice

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat luni seara că pensionarii militari au nevoie mai degrabă de pensii raportate la cheltuielile zilnice, nu de ajutoare one-off, notează Agerpres.

Miruţă a precizat, la Parlament, că nu a avut o discuţie pe tema ajutoarelor one-off cu ministrul Muncii, Florin Manole.

"Trebuie să văd cum arată (propunerea - n.r.), care e sursa de finanţare. (...) Eu aş susţine să nu fie one-off, pentru că militarii nu au nevoie de pensie doar o dată în plus. Au nevoie de pensie raportată la cheltuielile de zi cu zi. De văzut cum arată acest amendament.

Ar trebui totuşi să îl văd şi, dacă se dorea a fi fost trecut, ar fi trebuit să existe totuşi o discuţie despre acest subiect, care nu a existat", a spus Radu Miruţă, după ce a prezentat în comisiile de specialitate bugetul MApN pentru anul 2026.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că Pachetul de solidaritate reprezintă o necesitate socială reală, nu o temă de polemică politică, deoarece România are nevoie de investiţii în servicii sociale şi de programe europene care să reducă sărăcia, dar şi de măsuri imediate de sprijin pentru cei mai vulnerabili.

Miruță ar vrea să le ofere militarilor 10% la salariu

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus, în urmă cu o lună, că ar vrea să le ofere militarilor care pot ieși la pensie la termen un surplus de 10% la salariu pentru a-i stimula să rămână în sistem mai mult.

Miruță susţine că asta ar însemna economii pentru MApN, care ar putea apoi să alimenteze aceste creșteri salariale, pentru că Ministerul Apărării plătește și salarii și pensii, nu doar salarii.