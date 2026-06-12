Caracatița banilor publici de la Timișoara: Cum s-au „scurs” milioane de lei din buget către cercurile apropiate lui Fritz și USR

Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz. Foto: Agerpres

Site-ul PRESSALERT.ro dezvăluie o serie de informații care zguduie administrația Dominic Fritz, cu o săptămână înainte ca primarul Timișoarei să primească sentința finală în dosarul cu Agenția Națională de Integritate. Este vorba despre activitatea Centrului de Proiecte al Primăriei Timișoara, prin care, de la preluarea mandatului de către Fritz, este finanțată cultura locală, cu sume care au ajuns până la 195 de milioane de lei. Printre cei mai mari beneficiari se numără Fundația Art Encounters, fondată în 2015 de omul de afaceri timișorean Ovidiu Șandor, cu peste 7,6 milioane lei, Ordinul Arhitecților din România – filiala Timiș, cu 7 milioane lei, și Asociația Prin Banat, cu peste 5 milioane lei.

Ce caută o organizație profesională cum este ordinul arhitecților printre cele mai finanțate structuri pentru proiecte culturale? Răspunsul este unul simplu când ne uităm la oamenii implicați în proiecte și legăturile acestora cu USR și Primăria Timișoara. Finanțările de la Primăria Timișoara s-au dus către bienalele de arhitectură BETA, iar în anul capitalei culturale europene către controversatul proiect al schelei cu plante din centrul orașului.

Până acum câteva luni, vicepreședintele filialei Timiș al ordinului arhitecților, coordonator al grupului pe legislație, regulamente și concursuri a fost Răzvan Negrișanu. Numele acestuia este legat direct de dosarul ANI al lui Fritz, fiind cel care i-a împrumutat primarului Timișoarei bani în campania electorală din 2020, iar la prima ședință a noului consiliul local a fost aprobat un PUZ a cărui documentație tehnică a fost realizată de către firma lui Negrișanu. Și încă un detaliu interesant - firma creditorului lui Fritz este cea care în primii doi ani de administrație useristă a primit cele mai multe avize de oportunitate favorabile pentru proiectele depuse de către companiile de arhitectură.

Din Consiliul Teritorial al OAR Timiș, în perioada 2018–2022, a făcut parte și Loredana Gaiță, cea care este nimeni alta decât soția viceprimarului USR Ruben Lațcău. Aceștia, de curând, au organizat și o nuntă care a coincis cu botezul celui de al doilea copil al cuplului. Loredana Gaiță este coordonatoare The Healing Grid / Timișoara verde-albastră , proiect de advocacy în dezvoltare urbană. Proiectul a fost premiat în 2024 de Ordinul Arhitecților din Timiș în cadrul bienalei BETA.

Pe scurt, soțul votează bugetul pentru Centrul de proiecte, Centrul de proiecte dă banii către Ordinul Arhitecților, iar organizația premiază echipa soției viceprimarului. Dar legăturile soției omului de încredere al lui Fritz cu bugetul primăriei sunt mult mai puternice.

Loredana Gaiță coordonează proiectul Bright Cityscapes, care a fost finanțat de Primăria Timișoara cu 1,54 milioane lei, prin Fundația Politehnica în programul Timișoara 2023. De asemenea, soția viceprimarului este inițiator director artistic al proiectului Universității Politehnica Timișoara - Campus Creativ, Liga AC, care a primit o finanțare de 1,27 milioane de lei de la administrația Fritz. În perioada august 2022 – septembrie 2025, soția lui Lațcău a fost consiliera a rectorului Universității Politehnica Timișoara. Din declarațiile de avere ale viceprimarului Lațcău reiese că soția sa a fost plătită de Liga AC UPT și Fundația Politehnica, în cadrul proiectelor finanțate de Primăria Timișoara.

Arhitecta Alexandra Trofin a fost cea care, până anul acesta, a ocupat funcția de vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România – Timiș și cea care a coordonat bienala de arhitectură BETA. Trofin este cea care s-a ocupat și de celebra schelă din centrul Timișoarei în anul cât a fost capitală culturală europeană, proiectul fiind botezat pompos "Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara".

Alexandra Trofin a fost practicant și apoi angajat la Vitamin Architects SRL, firmă fondată de Rudolf Graf, arhitect și fost consilier al primarului Dominic Fritz. În ianuarie 2025, Alexandra Trofin ajunge ea consilieră personală a primarului Dominic Fritz, cu atribuții în valorificarea patrimoniului și îmbunătățirea spațiului public.

Aceasta este doar o mică parte a păienjenișului creat de administrația Dominic Fritz prin care sute de milioane de lei au fost direcționate într-un mod dubios, cu iz penal, mecanism care ar trebui să fie deslușit de instituțiile de anchetă ale statului român.