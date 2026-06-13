Nintendo, amendată cu 35 de milioane de euro din cauza controllerelor care acționează singure

1 minut de citit Publicat la 08:00 13 Iun 2026 Modificat la 08:00 13 Iun 2026

Problema a fost semnalată de numeroși jucători încă de la lansarea consolei Nintendo Switch. Foto: Hepta

Gigantul japonez Nintendo a fost sancționat cu 35 de milioane de euro pentru modul în care a gestionat celebra problemă „Joy-Con Drift”, un defect care a afectat milioane de utilizatori ai consolei Switch. Autoritățile franceze au concluzionat că firma nu a informat suficient de rapid consumatorii despre această defecțiune, deși știa de existența ei cu ani înainte, scrie Le Figaro.

Ce este problema „Joy-Con Drift”

Fenomenul cunoscut sub numele de „Joy-Con Drift” apare atunci când joystick-urile controllerelor Joy-Con încep să trimită comenzi fără ca utilizatorul să le atingă. În practică, personajele sau vehiculele din jocuri se deplasează singure pe ecran, iar în unele cazuri controlul devine aproape imposibil.

Problema a fost semnalată de numeroși jucători încă de la lansarea consolei Nintendo Switch, în 2017. Utilizatorii afectați erau nevoiți fie să își repare controlerele, fie să cumpere altele noi.

Autoritățile spun că Nintendo a reacționat prea târziu

Investigația realizată de autoritatea franceză pentru protecția consumatorilor a arătat că Nintendo cunoștea existența defectului încă din 2018, însă a început să comunice public despre problemă abia în 2020.

Între timp, mulți utilizatori au fost nevoiți să suporte costurile reparațiilor. Multă vreme, schimbarea gratuită a controllerelor era posibilă doar dacă proprietarii puteau demonstra că produsul se afla încă în perioada de garanție. În lipsa acestei dovezi, reparația costa aproximativ 45 de euro.

Abia în 2023, divizia europeană a companiei a extins programul de reparații gratuite și pentru controlerele ieșite din garanție.

Sancțiunea se bazează pe acuzații de practici comerciale înșelătoare

Potrivit autorităților, lipsa unor informații clare despre defect ar fi influențat deciziile consumatorilor privind repararea sau înlocuirea controllerelor.

În consecință, Nintendo of Europe a primit o amendă de 35 de milioane de euro și va trebui să publice un comunicat oficial pe pagina principală a site-ului său.

Nintendo Switch rămâne una dintre cele mai populare console

Lansată în 2017, consola Nintendo Switch a depășit 155 de milioane de unități vândute la nivel mondial, fiind una dintre cele mai de succes platforme de gaming din istorie.

Cu toate acestea, problema Joy-Con Drift a rămas unul dintre cele mai controversate defecte asociate consolei, generând de-a lungul anilor numeroase plângeri din partea jucătorilor și acțiuni din partea organizațiilor pentru protecția consumatorilor.