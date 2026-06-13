Lovitură pentru românii care comandă de pe Temu, Shein sau Trendyol: De la 1 iulie, vor plăti și mai multe taxe. Cum se vor calcula

Comenzile ieftine de pe Temu, Shein sau Trendyol nu vor mai fi la fel de avantajoase. Foto: Getty Images

Comenzile ieftine de pe Temu, Shein sau Trendyol nu vor mai fi la fel de avantajoase. De la 1 iulie, Uniunea Europeană introduce o nouă taxă pentru coletele cu valoare sub 150 de euro care vin din afara spațiului comunitar. Aceasta se adaugă taxei de procesare de 25 de lei aplicate deja în România.

Este vorba despre o taxă de 3 euro, separată de taxa de procesare, în valoare de 25 de lei, aplicată deja în România de la începtul acestui an. Oficialii europeni spun că măsura vine în contextul unei explozii a cumpărăturilor online: anul trecut, în Uniunea Europeană au intrat aproape 4,6 miliarde de colete de mică valoare, majoritatea din China.

Noua taxă europeană nu se aplică o singură dată pentru întregul colet, ci pentru fiecare categorie de produse comandată. Astfel, costul final depinde nu doar de valoarea comenzii, ci și de tipurile de produse aflate în colet.

De exemplu: dacă un client comandă o rochie și o pereche de pantaloni, acestea intră în aceeași categorie și va plăti o taxă suplimentară de 3 euro, adică aproximativ 15 lei. Însă dacă adaugă și un set de perne decorative sau alte produse pentru locuință, va mai plăti o dată taxa de 3 euro pentru noua categorie de produse, adică va plăti în plus peste 30 de lei. La această sumă se adaugă și taxa de procesare de 25 de lei.

Astfel, pentru o comandă care conține haine și produse pentru casă, costul suplimentar total poate ajunge la aproximativ 55 de lei. Cu cât sunt mai multe categorii de produse în colet, cu atât crește și valoarea taxelor.

În România, curierii livrează zilnic între 250.000 și 300.000 de colete de la marile platforme asiatice. Iar autoritățile spun că noile taxe sunt necesare pentru a face față acestui volum uriaș de importuri.