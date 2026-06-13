Un român a primit o nouă condamnare la închisoare din cauza tatuajelor pe care le avea pe corp: ”Eram tânăr și prost”

1 minut de citit Publicat la 08:00 13 Iun 2026 Modificat la 08:00 13 Iun 2026

Bărbatul avea tatuate simboluri naziste precum svastici și simboluri SS, dar și numele unor dintre cei mai cunoscuți criminali de război ai regimului nazist. Foto: Getty Images

Un cetățean român în vârstă de 36 de ani a fost condamnat în Austria la o pedeapsă suplimentară de trei luni de închisoare după ce autoritățile au descoperit pe corpul său numeroase tatuaje care glorificau regimul nazist și figuri importante ale acestuia, potrivit Krone.

Procesul a avut loc la Tribunalul Regional din Salzburg, unde procurorii l-au acuzat de încălcarea legislației austriece care interzice promovarea și reabilitarea ideologiei naziste.

Potrivit procurorilor, bărbatul avea tatuate simboluri naziste precum svastici și simboluri SS, dar și numele unora dintre cei mai cunoscuți criminali de război ai regimului nazist, printre care Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels și Josef Mengele, medicul responsabil pentru experimentele efectuate asupra deținuților din lagărele de concentrare.

Românul a declarat că și-a făcut tatuajele în tinerețe

Instanța a analizat inclusiv imagini cu mâna inculpatului, unde acesta își tatuase numele Evei Braun, partenera lui Adolf Hitler.

Procurorul a susținut că bărbatul recunoscuse anterior că simpatiza fascismul. Judecătoarea care a prezidat procesul s-a declarat surprinsă de numărul și natura tatuajelor, afirmând că nu mai întâlnise până atunci un caz care să includă numele Evei Braun.

În fața instanței, românul a declarat că și-a făcut tatuajele în tinerețe, pe când locuia în Italia. Acesta a explicat că frecventa grupuri de ultrași din Milano și că încerca să fie acceptat într-un anumit cerc de suporteri radicali.

„Am fost tânăr și prost”, a spus el în timpul procesului, adăugând că regretă decizia și că intenționează să acopere tatuajele cu altele noi.

Judecătorul i-a recomandat îndepărtarea tatuajelor

Judecătoarea i-a atras însă atenția că unele dintre desene sunt vizibile și nu pot fi ascunse cu ușurință, recomandându-i chiar îndepărtarea lor.

Cazul a ieșit la iveală în urma unei alte anchete. Cu doar câteva săptămâni înainte, românul fusese condamnat la trei ani și jumătate de închisoare pentru un jaf comis în septembrie 2025 împreună cu un complice italian. Cei doi au atacat un alt român, iar inculpatul a lovit victima căzută la pământ înainte de a-i fura portofelul.

În timpul investigațiilor legate de această faptă, anchetatorii au descoperit și tatuajele cu simboluri și personaje asociate regimului nazist.

Instanța a decis să adauge încă trei luni de detenție la pedeapsa deja existentă, astfel că bărbatul va executa în total trei ani și nouă luni de închisoare. Hotărârea a fost pronunțată în unanimitate și este definitivă.