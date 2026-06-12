Ilie Bolojan merge într-o nouă vizită oficială în Republica Moldova, în weekend

1 minut de citit Publicat la 22:42 12 Iun 2026 Modificat la 22:42 12 Iun 2026

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, merge în weekend într-o o nouă vizită oficială în Republica Moldova. Primăria Municipiului Chișinău anunță că în perioada 13 iunie, ora 12:00, până pe 14 iunie, ora 21:00, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din Capitală. Restricțiile vizează centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, scrie Newsmaker.md.

Astfel, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat accesul persoanelor în anumite locuri publice, vor fi interzise întâlnirile și manifestările în masă, lucrările de reparație a drumurilor și rețelelor precum și curățarea arborilor în perimetrul străzilor pe unde se vor deplasa coloanele oficiale.

Printre locurile vizate se numără Piața Marii Adunări Naționale, Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Scuarul Catedralei Mitropolitane, Scuarul sediului Parlamentului și cel al Președinției, precum și mai multe artere centrale: bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, str. București, str. Alexandru Pușkin, str. Sfatul Țării și altele.

Excepție de la aceste măsuri fac manifestările social-culturale declarate prealabil și coordonate cu Primăria și alte instituții competente. Ordinea publică va fi asigurată de Inspectoratul General al Poliției și Direcția de poliție a municipiului Chișinău.

Ultima vizită a lui Bolojan în Republica Moldova a avut loc pe 28-29 mai, la evenimentul național „Primării puternice, localități dezvoltate”, dedicat reformei administrației publice locale. Premierul interimar a ținut un discurs în Piața Marii Adunări Naționale, și a avut întâlniri cu premierul Alexandru Munteanu și președinta Maia Sandu.

Vizita a fost întreruptă brusc pe 29 mai, după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați și a rănit doi locatari, Bolojan solicitând un avion militar pentru a reveni de urgență în România.