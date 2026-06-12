Eugen Tomac spune că sunt peste 200 de parlamentari care-l susțin dar nu dezvăluie de la ce partide: „Sunt hotărât să merg mai departe”

O eventuală respingere a Guvernului Tomac la vot va reseta procedura de desemnare a premierului. Foto: Hepta

Eugen Tomac a declarat vineri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că a fost „surprins” de anunțul USR că partidul nu va vota pentru guvernul pe care îl propune în Parlament. Premierul desemnat a adăugat că nu își va depune mandatul, precizând că „peste 200 de parlamentari” îl susțin, fără însă să spună de la ce partide. Eugen Tomac a adăugat că va continua și mâine să discute cu membri ai Parlamentului, cu excepția celor afiliați partidelor extremiste.

După ce PNL a anunțat joi că nu va vota Guvernul Tomac, aceeași decizie a fost anunțată vineri și de USR. Dominic Fritz a anunțat vineri, la finalul ședinței în care USR a decis că nu va vota pentru Guvernul Tomac, că partidul își dorește o soluție „politică” la criza politică. Astfel, președintele USR a declarat că partidul vrea să formeze un nou guvern alături de PNL și UDMR, iar, dacă nu primește susținere parlamentară, următorul pas trebuie să fie declanșarea alegerilor anticipate.

În condițiile în care șansele Guvernul Tomac să treacă de Parlament scad dramatic fără voturile celor de la PNL și USR, Eugen Tomac a fost întrebat dacă își depune mandatul. Premierul desemnat a spus că nu are de gând să renunțe.

„Nu am cum să renunț. Le respect celor din USR votul. Sunt surprins pentru că practic își anulează întregul discurs public pe care l-au avut în ultimii ani, deoarece echipa pe care o propun și programul de guvernare promovează exact ceea ce USR a susținut ani la rând și anume necesitatea de a avea în fruntea statului român oameni bine pregătiți, oameni integri, oameni dispuși să împingă lucrurile înainte și evident să promoveze un altfel de management guvernamental.

Am luat notă de poziția lor și evident că sunt pregătit și hotărât să merg mai departe, deoarece țara are nevoie de un guvern stabil, de un guvern nou și nicidecum de jocuri politice cu iz electoral pentru că alegerile sunt în 2028. Acesta este și motivul pentru care domnul președinte Nicușor Dan mi-a acordat încrederea, cu speranța că voi reuși să găsesc deschiderea necesară la partidele politice democratice”, a declarat Eugen Tomac.

Premierul desemnat a insistat că are în acest moment susținerea a peste 200 de parlamentari.

„Voi continua și mâine să discut cu membri ai Parlamentului României, cu deputați și senatori din toate partidele politice. Sunt în prezent peste 200 de membri ai Parlamntului României care susțin proiectul pe care l-am propus. Eu vin în fața Parlamentului cu un guvern din afara arcului politic și mă interesează să fiu votat de membri ai Parlamentului”, a spus Tomac.

Întrebat dacă va discuta și cu aleșii afiliați partidelor extremiste, Eugen Tomac a spus că va păstra direcția pe care și-a asumat-o.

„Respectăm linia pe care ne-am asumat-o. Nu, nu am discutat și cred că e foarte important să păstrăm această linie.

(Discut cu n.r) oameni care consideră că locul României e în Europa, că parteneriatul cu SUA e esențial pentru securitatea României, oameni care sunt interesați ca guvernul să oprească risipa banului public, oameni care sunt interesați ca statul român să nu piardă resurse uriașe pune la dispoziție de UE”, a explicat Tomac.

Eugen Tomac are până la data de 14 iunie să depună lista cu membrii Cabinetului și programul de guvernare în Parlament. Premierul desemnat a spus că este „încrezător” în „seriozitatea parlamentarilor români”.

„Cel mai important argument e România. Discutăm despre nevoia de a oferi României stabilitate, alții își doresc haos, instabilitate și adâncirea crizei economice. Fiecare român a scos resurse importante din propriul buzunar pentru a corecta erorile clasei politice. Îmi păstrez încrederea că membrii Parlamentului vor alege stabilitatea și siguranța în detrimentul haosului și jocului politic care nu duce nicăieri”, a spus Tomac, la Antena 3 CNN.

După PNL și USR, UDMR urmează să își anunțe decizia privind Guvernul Tomac. În scenariul în care nici UDMR, nici USR nu vor vota pentru învestire nici PSD nu va vota guvernul, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Respingerea guvernului la vot va reseta procedura de desemnare a premierului, iar jocul se mută din nou la Palatul Cotroceni. Dacă și a doua propunere cade, Președintele poate declanșa alegerile anticipate, deși, în repetate rânduri, Nicușor Dan a declarat că nu își dorește anticipate.